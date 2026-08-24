"Los jóvenes nos inspiran y nos llenan de energía": vicealcaldesa Maritza Soto

San Pedro Sula, Honduras. El Parque Central fue el escenario para celebrar el Día de la Juventud con una jornada llena de cultura, talento, emprendimiento y recreación. Centenares de jóvenes, emprendedores, artistas, instituciones y familias sampedranas disfrutaron de las diferentes actividades y oportunidades ofrecidas durante la jornada. Más de 35 emprendedores se dieron cita para exhibir y comercializar sus productos y servicios, como parte de los espacios que impulsa la Alcaldía de San Pedro Sula.

El lema de la municipalidad es “ciudad de emprendedores” y, por ello, buscan fortalecer el emprendimiento y crear nuevas oportunidades de negocios. Durante la jornada también se desarrolló una programación cultural y recreativa para todos los gustos, con presentaciones de K-Pop y de la cultura coreana, freestyle, rap, un torneo de rap, tapconh y otras expresiones urbanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A esto se sumaron juegos tradicionales, inflables y un toro mecánico completamente gratuito para los asistentes. Unas 25 instituciones públicas y privadas participaron en una feria de servicios, mientras que los centros técnicos municipales brindaron gratuitamente cortes de cabello y servicios de belleza.

Un testimonio inspirador

La vicealcaldes Maritza Soto compartió su testimonio de superación y emprendimiento con las nuevas generaciones durante la celebración del Día de la Juventud. Su mensaje conectó con los jóvenes, quienes aspiran a una vida mejor tanto en el presente como en el futuro. “Acá todo el mundo ha dicho que viva la juventud pero, yo con ustedes me siento joven, me encanta compartir con los jóvenes porque nos inspiran y nos llenan de energía”. La vicealcaldesa, propietaria de Grupo Macdel, recordó sus inicios como emprendedora y los esfuerzos que la llevaron a convertirse en lo que es hoy. “Nosotros en mi grupo de empresas generamos empleo, pero hoy me tienen acá de pie generando un gran compromiso con cada uno de los jóvenes y ciudadanos de San Pedro Sula porque ese es el juramento que hice al asumir como vicealcaldesa”. Recordó que, si se quiere progreso, se debe seguir impulsando y apoyando a la juventud.