“Volvamos a abrazarnos, a pedir perdón, a conversar, a comer juntos"

San Pedro Sula, Honduras. “Una Honduras mejor comienza en casa” es una frase del sacerdote Eduardo Sorto que llama a la reflexión en el mes de la familia. Sorto tiene 37 años y es el encargado de la parroquia Santiago Apóstol, de la colonia Luisiana, en San Pedro Sula. Además, es asesor de la Pastoral Familiar Arquidiocesana. El presbítero conversa con LA PRENSA sobre los valores y lo que debemos hacer para reencontrarnos en un tiempo en el que la tecnología nos acerca, pero también nos aleja.

¿Cómo describe actualmente a la familia sampedrana?

La familia sampedrana sigue siendo trabajadora, solidaria y muy luchadora. Como sampedrano también me siento orgulloso. Su gran fortaleza es el amor por los suyos y lo vi en las tormentas Eta y Iota; pero enfrenta fragilidades como la falta de tiempo, los problemas económicos, la migración, las separaciones y la pérdida del diálogo familiar por la tecnología.​​​​​​​

En muchos hogares hay problemas económicos, la migración y la separación a las familias. ¿Como impactan estas situaciones en la estabilidad y unidad de las familias?

No afecta solamente la economía, sino también las emociones y la convivencia. A veces los hijos tienen sus necesidades materiales, pero sienten ausencia afectiva. Por eso debemos cuidar no solamente el sustento del hogar, sino también los vínculos. ¿Existe una crisis de valores actualmente?

Sí, se han debilitado valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso y la solidaridad. Necesitamos recuperarlos desde casa, junto con el diálogo, la capacidad de sacrificio y, para las familias cristianas, la oración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Qué riesgos representan la tecnología y las redes sociales para las familias?

El mayor riesgo es estar conectado con todo el mundo y desconectados de quienes tenemos al lado. Hay que recuperar espacios sin teléfonos: la mesa, una conversación, una salida familiar.

Muchos padres trabajan largas jornadas y tienen poco tiempo para compartir con sus hijos ¿Qué significa estar presente en la vida de los hijos y que pequeñas acciones pueden marcar la diferencia?

No significa estar juntos todo el día, sino que nuestros hijos sepan que pueden contar con nosotros. Escucharlos, conocer sus amigos, sus preocupaciones y sus sueños. A veces una conversación, un abrazo o comer juntos puede marcar profundamente la vida de un hijo. ¿Qué papel tiene la familia ante la violencia, las adicciones o el abandono escolar?

La familia es la primera escuela de prevención. Un joven que se sabe amado, escuchado, acompañado y que tiene límites claros posee mejores herramientas para enfrentar los peligros. Pero familia, escuela, Iglesia y sociedad debemos trabajar juntos. ¿Qué aconsejaría a los matrimonios que atraviesan conflictos?

Como consejero familiar, exhorto a que no esperen a estar destruidos para pedir ayuda. Tener problemas no significa que el matrimonio haya fracasado. Hay que aprender a dialogar sin insultar, pedir perdón, no involucrar a los hijos en las peleas y buscar acompañamiento cuando sea necesario. ¿Cómo mantener unida a la familia ante la migración y la incertidumbre de lo ocurrido con el TPS?

Ante la incertidumbre migratoria y que los hondureños ya no contemos con el TPS, quizás llegue el momento de dejar atrás lo construido durante tantos años y regresar para comenzar de nuevo. Eso requerirá una valentía inmensa, pero también puede convertirse en una oportunidad para aportar, desde nuestra experiencia y nuestro trabajo, a la construcción de una Honduras mejor.