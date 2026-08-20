Dispararon a los policías: caen supuestos sicarios de la banda de los Alvarado Calderón

Gracias, Lempira.

Tres hombres señalados por las autoridades como miembros de una estructura criminal fueron detenidos durante un operativo desarrollado en el departamento de Lempira, donde se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y agentes policiales. La intervención tuvo lugar en la carretera principal que comunica con la aldea Villamil, en el municipio de Gracias, como resultado de labores de seguimiento y vigilancia realizadas por efectivos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).

En el despliegue también participaron agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la Udep-13 y elementos del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet). Según el informe policial, los individuos habrían reaccionado con disparos al detectar la presencia de los uniformados, situación que provocó una confrontación armada. Durante el intercambio, uno de los sospechosos sufrió una herida de bala y tuvo que ser trasladado al Hospital Juan Manuel Gálvez, donde permanece bajo custodia policial y se encuentra fuera de peligro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Castro Pineda, alias "El Muco"; David Miranda Moreno, conocido como "El Primo"; y José Julio Alvarado Castro, alias "El Mapache". Este último registra un antecedente por una orden de detención relacionada con un caso de maltrato familiar, emitida el 18 de abril de 2025.