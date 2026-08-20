Dispararon a los policías: caen supuestos sicarios de la banda de los Alvarado Calderón

Tres hombres señalados por las autoridades como miembros de una estructura criminal fueron detenidos durante un operativo desarrollado en el departamento de Lempira, donde se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y agentes policiales.
La intervención tuvo lugar en la carretera principal que comunica con la aldea Villamil, en el municipio de Gracias, como resultado de labores de seguimiento y vigilancia realizadas por efectivos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).
En el despliegue también participaron agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) de la Udep-13 y elementos del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet).
Según el informe policial, los individuos habrían reaccionado con disparos al detectar la presencia de los uniformados, situación que provocó una confrontación armada.
Durante el intercambio, uno de los sospechosos sufrió una herida de bala y tuvo que ser trasladado al Hospital Juan Manuel Gálvez, donde permanece bajo custodia policial y se encuentra fuera de peligro.
Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Castro Pineda, alias "El Muco"; David Miranda Moreno, conocido como "El Primo"; y José Julio Alvarado Castro, alias "El Mapache". Este último registra un antecedente por una orden de detención relacionada con un caso de maltrato familiar, emitida el 18 de abril de 2025.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los tres serían integrantes de la banda denominada "Los Alvarado Calderón", a la que las autoridades atribuyen presuntos vínculos con actividades de sicariato, tráfico de drogas y robo de vehículos en el departamento de Lempira.
Tras la detención se efectuaron inspecciones en la zona, durante las cuales fueron localizados varios indicios que serán incorporados al proceso investigativo. Entre lo decomisado figura una camioneta Ford Escape de color blanco y tres teléfonos celulares.
También fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros, equipada con un cargador que contenía 10 cartuchos. A esto se sumaron 17 cartuchos calibre 5.56 milímetros, considerados de uso prohibido, y 36 envoltorios plásticos transparentes que contenían un polvo blanco, presumiblemente cocaína.
Las autoridades localizaron además dos fusiles de color café, sin marca ni número de serie visibles. En las inmediaciones fueron encontrados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una bolsa plástica de color negro.
La inspección permitió asimismo encontrar otras sustancias presuntamente ilícitas distribuidas en pequeñas cantidades. Se contabilizaron 68 envoltorios transparentes con hierba seca, supuesta marihuana, y 18 bolsas del mismo tipo que contenían polvo blanco, presumiblemente cocaína.
Los tres sospechosos, junto con las armas, municiones, presuntas drogas, teléfonos y demás elementos incautados, fueron remitidos al Ministerio Público. La Fiscalía determinará las acciones legales correspondientes por los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia de munición de uso prohibido y tráfico ilícito de drogas.