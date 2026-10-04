Costa Rica se salva y el Caribe domina: así quedó el Grupo A de la Nations League

San Pedro Sula, Honduras.

El Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf llegó a su cierre con una jornada cargada de emociones y con un claro protagonismo de las selecciones del Caribe. Curazao terminó como líder, Haití confirmó su gran campaña y Costa Rica logró salvarse del descenso después de un complicado inicio de torneo. Costa Rica llegó a la última jornada obligada a conseguir un buen resultado y respondió con una victoria 2-0 sobre Haití. Carlos Mora y Andrey Soto marcaron los goles que le permitieron a la selección costarricense sumar tres puntos fundamentales y asegurar su permanencia en la máxima categoría y quedó en la cuarta posición.

Los ticos habían comenzado la competencia con una dolorosa derrota 4-3 ante Curazao y posteriormente cayeron 2-0 frente a Haití, quedando al borde del descenso. Sin embargo, reaccionaron con una victoria 3-0 ante Nicaragua y posteriormente derrotaron a Haití para completar la remontada. Mientras tanto, Curazao terminó en lo más alto del grupo. La selección caribeña cerró su participación con un empate 1-1 ante Trinidad y Tobago, resultado que le permitió mantenerse en la cima después de una campaña sobresaliente. Jordi Paulina marcó para Curazao, mientras Luke Phillip había adelantado a Trinidad y Tobago. Reddit Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Curazao fue una de las grandes revelaciones de esta fase. En su debut protagonizó una espectacular remontada para vencer 4-3 a Costa Rica, luego goleó 6-1 a Nicaragua y consiguió otros resultados importantes que le permitieron mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Haití también fue protagonista. Los caribeños llegaron a la última jornada con posibilidades de terminar en lo más alto después de sumar victorias ante Trinidad y Tobago, Costa Rica y República Dominicana. Sin embargo, la derrota 2-0 ante los ticos los dejó por debajo de Curazao. La otra cara de la moneda fue Nicaragua. La selección centroamericana no pudo reaccionar durante la fase de grupos y terminó en el último lugar, por lo que quedó condenada al descenso a la Liga B. Los nicas cayeron de nuevo en casa contra República Dominicana 1-2 en el último partido del grupo. Los dominicanos fueron la gran sorpresa y por diferencia de goles no clasificaron a la siguiente ronda. El Grupo A dejó, además, una conclusión importante: el Caribe fue el gran protagonista. Curazao y Haití terminaron demostrando un crecimiento importante y se metieron entre los equipos que marcaron el paso durante la competencia. ¿Qué pasa con la Copa Oro? La Nations League 2026-27 también es parte del camino clasificatorio hacia la Copa Oro 2027. Concacaf estableció que los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzan a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminan tercero y cuarto deberán disputar las preliminares de la Copa Oro. Concacaf+1