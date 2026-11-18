San Pedro Sula, Honduras. La tensión continúa en la colonia Belén, en el sector de Cofradía, luego de la ejecución de una orden de desalojo que obligó a varias familias a abandonar los terrenos que habían invadido. Aunque parte de los pobladores decidió retirarse voluntariamente, otros se resisten a dejar sus viviendas y aseguran que no tienen otro lugar adonde ir. La presencia de agentes de la Policía Nacional y maquinaria utilizada para demoler las construcciones mantuvo un ambiente de incertidumbre entre los habitantes, quienes intentaron impedir que continuaran los trabajos de demolición. Los agentes policiales que participaron en el procedimiento manifestaron que su función es cumplir la orden judicial de desalojo, debido a que los terrenos son considerados propiedad privada. Indicaron que, tras recibir la disposición, deben proceder para que los ocupantes se retiren del lugar.

En medio del conflicto, el abogado Josué Jovel, apoderado legal de don Ricardo Rivera, quien manifiesta ser parte de los propietarios de los terrenos, informó que presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Según explicó el profesional del derecho, el recurso ya fue recibido por ese órgano judicial y busca la protección de los derechos de las personas involucradas en el conflicto. Agregó que esperan que sea admitido y que, como consecuencia, se ordene detener las actividades relacionadas con el desalojo mientras se resuelve la acción legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El recurso de amparo es una garantía constitucional contemplada en el artículo 183 de la Constitución de la República y desarrollada en la Ley sobre Justicia Constitucional. Su finalidad es proteger a las personas frente a actos, omisiones o resoluciones de autoridad que puedan vulnerar o amenazar sus derechos constitucionales.

Por su parte, Javier Trejo, quien manifestó contar con documentación del Instituto de la Propiedad (IP) relacionada con los terrenos en disputa y haber realizado trámites sobre estos inmuebles, también acudió a los juzgados para efectuar gestiones legales encaminadas a detener el desalojo.

Trejo aseguró que sus actuaciones están respaldadas en documentos y que busca que el procedimiento se desarrolle conforme a las leyes y disposiciones legales. Asimismo, manifestó tener documentación que, según indicó, contiene información sobre la propiedad de estos terrenos. La situación se tornó más complicada cuando varios pobladores intentaron detener la maquinaria para impedir que continuara la demolición de sus viviendas. Esto provocó enfrentamientos con los miembros de la Policía Nacional, durante los cuales se registró el lanzamiento de gases lacrimógenos y de piedras y palos. En medio de los disturbios también se reportaron agresiones, detenciones, discusiones y personas que sufrieron desmayos, lo que aumentó la tensión entre los habitantes y las autoridades presentes.