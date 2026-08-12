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Revisión de documentos frena de manera temporal el desalojo de 300 familias

Momentos de gran tensión se vivieron en la colonia Belén, del sector Cofradía, tras la llegada de más de 800 policías. La jueza a cargo concedió un plazo de una semana para una salida voluntaria

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 15:25 -
  • Laura Amaya
Revisión de documentos frena de manera temporal el desalojo de 300 familias

La revisión de documentos presentados por las partes permitió frenar de manera temporal el desalojo de unas 300 familias de la colonia Belén, en Cofradía.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La incertidumbre y el temor de quedar en la calle marcaron una jornada de más de siete horas de tensión para unas 300 familias de la colonia Belén, en el sector de Cofradía, frente a Naco, Cortés, ante un masivo operativo de desalojo.

El despliegue contó con alrededor de 800 elementos de la Policía Nacional, entre ellos agentes de los Cobras y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además de personal médico y representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Desde tempranas horas, los pobladores se concentraron en el portón principal de la colonia para impedir que las autoridades ingresaran. La resistencia fue pacífica y, con la intervención de defensores de derechos humanos, se logró que la ejecución del desalojo fuera suspendida temporalmente.

Durante varias horas, los pobladores se mantuvieron firmes en la entrada de la colonia, con el portón cerrado, en resistencia pacífica al operativo de desalojo.

Durante varias horas, los pobladores se mantuvieron firmes en la entrada de la colonia, con el portón cerrado, en resistencia pacífica al operativo de desalojo.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

César Martínez, vocero de los habitantes, manifestó que las familias residen en el lugar desde 2015 y cuestionó que no fueran notificadas con suficiente anticipación sobre el operativo.

“Nosotros contamos con escrituras registradas de estos terrenos. Decidimos abrir los portones para proteger la integridad de nuestras familias, pero la parte legal seguirá su curso”, afirmó.

Durante la jornada también intervino un representante de derechos humanos, de apellido Jovel, señaló que podría existir una confusión relacionada con los planos del terreno. Además, sostuvo que la propiedad podría estar vinculada con una donación realizada anteriormente.

Algunos pobladores decidieron salir de manera voluntaria ante la incertidumbre generada por el desalojo y optaron por no esperar el vencimiento del plazo concedido.

Algunos pobladores decidieron salir de manera voluntaria ante la incertidumbre generada por el desalojo y optaron por no esperar el vencimiento del plazo concedido.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Ante estos argumentos, solicitaron a la jueza ejecutora revisar el expediente y la documentación presentada por ambas partes.

Al sitio también se presentó Ricardo Rivera, quien se identificó como propietario legítimo de los terrenos y mostró documentación ante las autoridades.

Rivera aseguró que las tierras forman parte de un patrimonio familiar adquirido en el siglo XIX. Según explicó, su abuelo compró 5,500 manzanas en 1854 y actualmente él posee unas 800 manzanas.

“Mi abuelo compró 5,500 manzanas en 1854; actualmente poseo 800 manzanas y no tiene sentido que estén solicitando 50 de ellas”, manifestó.

El propietario afirmó además que en otras ocasiones ha cedido solares a familias que se encuentran en situación vulnerable, con documentos legalizados y sin cobrar por ellos.

La Policía Nacional mantuvo presencia desde tempranas horas en los alrededores de la colonia Belén.

La Policía Nacional mantuvo presencia desde tempranas horas en los alrededores de la colonia Belén.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Rivera sostuvo que no ha recibido una notificación formal que establezca que los terrenos ocupados en la colonia Belén pertenecen legalmente a otras personas.

Luego de revisar la situación y escuchar los argumentos de las partes, el juez del caso concedió un plazo de una semana para que las familias abandonen voluntariamente el predio.

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La prórroga fue otorgada por razones humanitarias, debido a la presencia de niños y adultos mayores entre las familias afectadas.

Sin embargo, la jueza Maritza Alejandra Alvarado, cargo de la ejecución del desalojo, dejó claro que la orden continúa vigente y que, una vez vencido el plazo, podrá ejecutarse de manera directa.

El lente de Diario LA PRENSA captó el momento en que una de las familias decidió comenzar a desmontar su vivienda ante la incertidumbre por el desalojo.

El lente de Diario LA PRENSA captó el momento en que una de las familias decidió comenzar a desmontar su vivienda ante la incertidumbre por el desalojo.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

La decisión generó alivio momentáneo entre los pobladores, aunque no puso fin a la incertidumbre. Algunas familias comenzaron a desmontar láminas, madera y otras estructuras de sus viviendas para trasladar sus pertenencias.

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Mientras avanza el plazo concedido, los habitantes deberán buscar un nuevo lugar donde vivir, mientras la disputa por la propiedad de los terrenos continúa por la vía legal.

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Redacción web
Laura Amaya

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