Unah gradúa 362 nuevos profesionales se suman al reto de transformar Honduras

San Pedro Sula, Honudras

Con abrazos, fotografías, lágrimas de emoción y el orgullo de haber alcanzado una meta que en muchos casos significó años de sacrificio, 362 nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios durante la segunda ceremonia de graduación de 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Cortes. El acto se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y reunió a graduandos de unas 30 carreras universitarias, quienes llegaron acompañados de familiares y amigos para celebrar uno de los momentos más importantes de su formación académica. Entre los graduados, 171 recibieron menciones honoríficas por su sobresaliente rendimiento académico.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la Unah, Odir Fernández; el secretario general, Alexander Ávila; y el director del Campus Cortés, Joseph Malta, además de decanos, autoridades universitarias y coordinadores de las diferentes carreras. Durante su intervención, el rector Odir Fernández destacó que la graduación representa no solamente la culminación de una etapa académica, sino también la incorporación de nuevo talento profesional que Honduras necesita para enfrentar sus principales desafíos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fernández señaló que el país enfrenta un déficit de profesionales capacitados en áreas fundamentales para su desarrollo y llamó a los nuevos graduados a ejercer sus conocimientos con responsabilidad, ética y vocación de servicio.

El rector exhortó a los profesionales a convertir el título obtenido en una herramienta para contribuir al desarrollo de sus comunidades y del país. La nueva promoción está integrada por estudiantes provenientes de diferentes sedes y modalidades de la UNAH en el Valle de Sula. Entre ellos se encuentran graduados del campus Cortés, la sede de El Progreso y los telecentros de Choloma y Puerto Cortés, reflejando la cobertura que la máxima casa de estudios mantiene en distintos municipios de la zona norte. Durante la ceremonia, Joseph Malta destacó que cada generación de profesionales fortalece el vínculo entre la universidad y el desarrollo del Valle de Sula, una de las principales zonas económicas del país.

Los nuevos profesionales se incorporan a distintas áreas laborales y productivas, con el reto de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de formación universitaria. Detrás de cada título hay historias distintas: estudiantes que combinaron sus clases con jornadas laborales, familias que hicieron esfuerzos para apoyarlos y jóvenes que enfrentaron dificultades hasta completar su formación. Para los graduados, la ceremonia representó el cierre de una etapa marcada por trabajos, exámenes, desvelos y sacrificios, pero también el inicio de una nueva responsabilidad profesional. La celebración también tuvo un significado especial para Diario LA PRENSA, ya que entre los nuevos profesionales se encuentran Doris Lilibeth Funes y Eunice Abigail Martínez, quienes son parte del equipo de prensa y recibieron sus títulos universitarios como parte de esta promoción.