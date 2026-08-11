  1. Inicio
  2. · San Pedro

Unah gradúa 362 nuevos profesionales se suman al reto de transformar Honduras

Los nuevos profesionales de la Unah culminaron su formación universitaria en el valle de Sula. Ahora enfrentan un mercado laboral que demanda profesionales altamente calificados

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 15:10 -
  • Laura Amaya
Unah gradúa 362 nuevos profesionales se suman al reto de transformar Honduras

Los nuevos profesionales recibieron sus títulos de manos de las autoridades de la UNAH, entre ellas el rector Odir Fernández, el secretario general Alexander Ávila y el director del Campus Cortés, Joseph Malta, acompañados por decanos y coordinadores de las distintas carreras.

 Foto: Franklin Munoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honudras

Con abrazos, fotografías, lágrimas de emoción y el orgullo de haber alcanzado una meta que en muchos casos significó años de sacrificio, 362 nuevos profesionales recibieron sus títulos universitarios durante la segunda ceremonia de graduación de 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Cortes.

El acto se desarrolló en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y reunió a graduandos de unas 30 carreras universitarias, quienes llegaron acompañados de familiares y amigos para celebrar uno de los momentos más importantes de su formación académica.

Entre los graduados, 171 recibieron menciones honoríficas por su sobresaliente rendimiento académico.

Los más de 300 graduados orgullosos de su triunfo. Sarah Sofía Cruz Martínez se graduó de licenciada en Química Industrial.

Los más de 300 graduados orgullosos de su triunfo. Sarah Sofía Cruz Martínez se graduó de licenciada en Química Industrial.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la Unah, Odir Fernández; el secretario general, Alexander Ávila; y el director del Campus Cortés, Joseph Malta, además de decanos, autoridades universitarias y coordinadores de las diferentes carreras.

Durante su intervención, el rector Odir Fernández destacó que la graduación representa no solamente la culminación de una etapa académica, sino también la incorporación de nuevo talento profesional que Honduras necesita para enfrentar sus principales desafíos.

Fernández señaló que el país enfrenta un déficit de profesionales capacitados en áreas fundamentales para su desarrollo y llamó a los nuevos graduados a ejercer sus conocimientos con responsabilidad, ética y vocación de servicio.

Ivon Izamar Guzmán recibió su título de Licenciada en Pedagogía con mención honorífica Magna Cum Laude. Dedicó este logro a su abuela, Concepción, y celebró la nueva oportunidad laboral que representa el fruto de años de esfuerzo y sacrificio.

Ivon Izamar Guzmán recibió su título de Licenciada en Pedagogía con mención honorífica Magna Cum Laude. Dedicó este logro a su abuela, Concepción, y celebró la nueva oportunidad laboral que representa el fruto de años de esfuerzo y sacrificio.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

El rector exhortó a los profesionales a convertir el título obtenido en una herramienta para contribuir al desarrollo de sus comunidades y del país.

La nueva promoción está integrada por estudiantes provenientes de diferentes sedes y modalidades de la UNAH en el Valle de Sula.

Entre ellos se encuentran graduados del campus Cortés, la sede de El Progreso y los telecentros de Choloma y Puerto Cortés, reflejando la cobertura que la máxima casa de estudios mantiene en distintos municipios de la zona norte.

Durante la ceremonia, Joseph Malta destacó que cada generación de profesionales fortalece el vínculo entre la universidad y el desarrollo del Valle de Sula, una de las principales zonas económicas del país.

Doris Lilibeth Funes, forma parte de Diario LA PRENSA, recibió su título de Licenciada en Periodismo con mención honorífica Cum Laude.

Doris Lilibeth Funes, forma parte de Diario LA PRENSA, recibió su título de Licenciada en Periodismo con mención honorífica Cum Laude.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

Los nuevos profesionales se incorporan a distintas áreas laborales y productivas, con el reto de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de formación universitaria.

Detrás de cada título hay historias distintas: estudiantes que combinaron sus clases con jornadas laborales, familias que hicieron esfuerzos para apoyarlos y jóvenes que enfrentaron dificultades hasta completar su formación.

Para los graduados, la ceremonia representó el cierre de una etapa marcada por trabajos, exámenes, desvelos y sacrificios, pero también el inicio de una nueva responsabilidad profesional.

La celebración también tuvo un significado especial para Diario LA PRENSA, ya que entre los nuevos profesionales se encuentran Doris Lilibeth Funes y Eunice Abigail Martínez, quienes son parte del equipo de prensa y recibieron sus títulos universitarios como parte de esta promoción.

La periodista Eunice Martínez saluda a la cámara. Ella labora en Diario LA PRENSA. Su logro refleja el sacrificio y la satisfacción de quienes celebraron con orgullo la culminación de su formación universitaria.

La periodista Eunice Martínez saluda a la cámara. Ella labora en Diario LA PRENSA. Su logro refleja el sacrificio y la satisfacción de quienes celebraron con orgullo la culminación de su formación universitaria.

 (Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA)

La jornada concluyó entre fotografías, felicitaciones y abrazos de familiares, quienes acompañaron a los graduados en la celebración de una meta que para muchos comenzó años atrás y que finalmente se convirtió en una realidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias