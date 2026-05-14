Unah-Cortés gradúa a 553 nuevos profesionales en la primera ceremonia del 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el departamento de Cortés (Unah-Cortés) celebró este miércoles su primera ceremonia de graduaciones públicas del 2026, en la que 553 nuevos profesionales culminaron una etapa marcada por años de esfuerzo y sacrificio. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), donde familiares, docentes y autoridades universitarias acompañaron a los graduandos en una jornada dividida en dos actos solemnes, uno en horario matutino y otro vespertino. La juramentación de los nuevos profesionales estuvo a cargo del rector de la Unah, Odir Fernández, quien además dirigió un emotivo mensaje a los egresados, destacando el valor de la educación superior como herramienta de transformación social y personal.

“Hoy podemos afirmar de manera categórica que no es un día cualquiera. Seguro algunos no han dormido por la emoción del momento y eso es válido. También se vale llorar hoy”, expresó al inicio de su discurso, arrancando aplausos entre los asistentes. Durante la mañana recibieron sus títulos los graduandos de la maestría en Educación Superior, la maestría en Ingeniería de la Construcción, Odontología, Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas. Asimismo, los profesionales de Psicología, Periodismo, Sociología, Derecho, Pedagogía y la especialidad en Medicina Interna.

Mientras que en la segunda ceremonia se graduaron estudiantes de la maestría en Administración de Empresas, la maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos, la licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Administración y Generación de Empresas, Contaduría Pública, Química Industrial, Informática Administrativa y el Técnico Universitario en Microfinanzas. En su intervención, Fernández resaltó que alcanzar un título universitario representa mucho más que completar un plan de estudios, pues detrás de cada graduado existe una historia de sacrificio, jornadas extensas de estudio y obstáculos superados. “Hoy celebramos una de las victorias más nobles que puede alcanzar un ser humano. Vencer el cansancio, derrotar el miedo, resistir a las dificultades y convertir los sueños en metas cumplidas”, dijo.