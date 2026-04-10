Unah Cortés anuncia próxima entrega de becas alimentarias

San Pedro Sula, Honduras.

Las autoridades informaron que desde el martes 24 de marzo de 2026 comenzaron las obras de mejora en este espacio, con el objetivo de acondicionarlo y garantizar un servicio más cómodo, moderno y adecuado para la comunidad estudiantil.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en su campus Cortés, anunció que la entrega de becas alimentarias del programa “Mi Bienestar” iniciará próximamente, una vez finalicen los trabajos de readecuación en el comedor universitario.

Debido a estas labores, el comedor universitario permanece cerrado temporalmente, lo que ha generado expectativa entre los estudiantes que esperan beneficiarse con las becas de alimentación en este nuevo periodo académico.

De acuerdo con la administración del campus, la entrega de alimentos gratuitos está prevista para activarse inmediatamente después de que concluyan las mejoras, aunque aún no se ha detallado una fecha exacta de reapertura.

“Estamos a la espera de que terminen los trabajos porque muchos dependemos de esa ayuda, a veces pasamos todo el día en clases y no siempre tenemos para comprar comida”, expresó Ana López, estudiante de Ingeniería.

Otro estudiante, Carlos Méndez, señaló que este tipo de iniciativas impacta directamente en el rendimiento académico. “Cuando uno tiene garantizado al menos un tiempo de comida, puede concentrarse mejor en los estudios y no en la preocupación económica”, afirmó.

El comedor universitario forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el bienestar estudiantil y mejorar las condiciones de permanencia en la universidad.

Este espacio fue diseñado inicialmente para ofrecer servicios básicos como microondas, baños, lavamanos y un sistema de purificación de agua, permitiendo a los alumnos contar con un entorno adecuado durante sus jornadas académicas.

El rector del campus Cortés, Joseph Malta, destacó que el programa “Mi Bienestar Unah” busca atender necesidades integrales de los estudiantes, más allá del ámbito académico.

Según explicó, el acceso a alimentación gratuita mediante becas es una de las principales apuestas del programa, con el fin de evitar que factores económicos limiten la continuidad de los estudios universitarios.

“Queremos que ningún estudiante abandone sus clases por falta de recursos básicos”, reiteró Malta en declaraciones previas, al referirse a la importancia de este tipo de apoyo.

Los estudiantes también valoran otras iniciativas impulsadas por la universidad, como el transporte gratuito, que beneficia a miles de jóvenes que se movilizan diariamente al campus.

Durante 2025, al menos 300 estudiantes recibieron becas de útiles escolares, lo que representó un alivio económico significativo para sus familias.