Fuertes medidas contra conductores de buses reincidentes en infracciones en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Jairo Ramos, jefe regional de la DNVT, manifestó que se están ejecutando operativos más estrictos para sancionar a quienes conduzcan sin licencia vigente o con permisos cancelados.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunciaron que intensificarán las acciones contra conductores del transporte público que acumulen infracciones de manera reiterada, como parte de un plan para mejorar la seguridad vial en la zona norte del país.

“La vialidad y transporte implementará el cumplimiento de la ley en operativos cuando una persona no tenga su permiso de conducir o lo tenga cancelado por seis meses”, explicó Ramos.

El funcionario detalló que actualmente al menos seis unidades del transporte público han sido decomisadas debido a que sus conductores acumulan entre seis y siete infracciones, lo que evidencia una conducta irresponsable al volante.

Según las autoridades, estas unidades no serán devueltas hasta que los responsables cancelen todas las multas pendientes y regularicen su situación legal.

Ramos también advirtió que, en casos de reincidencia, solicitarán al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la cancelación definitiva de los permisos de operación para los propietarios que permitan este tipo de irregularidades.

“Consideramos que una persona con conducción atípica y que no respeta la ley de tránsito no puede seguir operando una unidad de transporte público”, agregó el oficial policial.

En las calles de San Pedro Sula circulan diariamente al menos 1,500 buses urbanos, conocidos popularmente como “rapiditos”, que movilizan a miles de pasajeros hacia distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, datos del sector revelan que aproximadamente el 80% de estas unidades presenta desperfectos mecánicos o ya ha superado su vida útil recomendada.

Aunque los buses grandes pueden durar hasta 25 años y los microbuses alrededor de 15, muchos propietarios se ven obligados a realizar reparaciones constantes debido al deterioro acelerado.

Entre las rutas con mayores problemas se encuentran la 1, 2 y 7, además de aquellas que cubren colonias del sureste de la ciudad, donde los usuarios denuncian daños visibles tanto en el interior como en el exterior de las unidades.

Pasajeros consultados expresaron su preocupación por el estado de los buses y la forma en que algunos conductores operan. “Uno se sube con miedo porque hay choferes que manejan muy rápido y los buses están en mal estado”, comentó Marta López, usuaria frecuente del transporte urbano.

Otro pasajero, Carlos Hernández, relató que en varias ocasiones ha presenciado maniobras peligrosas. “A veces van compitiendo entre ellos por ganar pasajeros, sin importar la seguridad de la gente”, señaló.

Por su parte, el transportista Jorge Torres explicó que la situación también responde a factores externos como la inseguridad, “hemos perdido buenos conductores por amenazas de bandas criminales, y los que quedan son jóvenes sin mucha experiencia”, indicó.