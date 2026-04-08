Unah Cortés será sede del II Simposio Mesoamericano sobre biodivesidad de agua dulce

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de su Campus Cortés, será el escenario del II Simposio Mesoamericano para la Conservación de la Biodiversidad de Agua Dulce, que se desarrollará los días 24 y 25 de junio de 2026, reuniendo a expertos, investigadores y actores clave de la región. Autoridades de la Unah informaron que el evento busca fomentar el diálogo, la sensibilización y la articulación de esfuerzos entre distintos sectores para enfrentar la creciente crisis que afecta a los ecosistemas de agua dulce en Mesoamérica.

De acuerdo con los organizadores, este simposio representa un espacio pionero para debatir estrategias de conservación y restauración de ecosistemas dulceacuícolas, en concordancia con el Marco Mundial de Biodiversidad. La región mesoamericana, rica en recursos hídricos, enfrenta actualmente una situación alarmante: un tercio de sus especies está amenazado y estos ecosistemas desaparecen a un ritmo más acelerado que los terrestres y marinos. “El objetivo es generar un punto de encuentro donde ciencia, comunidad y tomadores de decisiones puedan construir soluciones reales para proteger nuestros recursos hídricos”, explicó un miembro del comité organizador.

El programa contempla conferencias magistrales, paneles de discusión, presentaciones de investigaciones científicas y espacios de intercambio académico, con el fin de promover buenas prácticas y fortalecer redes de colaboración regional. Para especialistas y participantes, el evento representa una oportunidad clave para visibilizar una problemática que históricamente ha sido relegada. “Los ecosistemas de agua dulce han sido invisibilizados durante años, pese a su enorme importancia para la vida. Este tipo de espacios permite poner el tema en la agenda regional”, señaló Ana López, investigadora ambiental.. Por su parte, Carlos Mejía, estudiante universitario interesado en la conservación, destacó el impacto en las nuevas generaciones, “este simposio no solo informa, también inspira, nos motiva a involucrarnos activamente en la protección del medio ambiente”. Desde el sector ambiental, también se subraya la importancia de generar alianzas. “La conservación no puede hacerse de forma aislada, necesitamos cooperación entre gobiernos, academia y sociedad civil, y este evento facilita ese acercamiento”, afirmó María Fernanda Castillo, representante de una organización ambiental.

Convocatoria abierta

Como parte del evento, los organizadores han lanzado una convocatoria para la recepción de resúmenes científicos, dirigidos a académicos y profesionales interesados en presentar investigaciones o experiencias. Las temáticas incluyen biodiversidad y especies amenazadas, gestión y conservación de ecosistemas, políticas ambientales, participación ciudadana y áreas protegidas. Las propuestas serán evaluadas por un comité científico, que definirá su aceptación y modalidad de presentación. La fecha límite para el envío de trabajos es el 30 de abril de 2026.