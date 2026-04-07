Refuerzan operativos en rutas de transporte de la zona norte ante amenazas de extorsión

San Pedro Sula, Honduras.

Ante recientes amenazas difundidas por estructuras criminales, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), intensifica operativos permanentes en rutas que conectan la colonia López Arellano con San Pedro Sula. La medida forma parte de una estrategia nacional contra la extorsión que busca frenar el cobro del denominado “impuesto de guerra”, un delito que durante años ha afectado de manera directa a conductores, ayudantes y empresarios del transporte público en el valle de Sula.

Las autoridades explicaron que la intervención no es temporal, sino una acción sostenida con presencia policial fija y móvil en puntos estratégicos, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo por la incidencia de este delito. Entre las acciones implementadas destacan los registros de pasajeros, inspecciones aleatorias dentro de las unidades, operativos en terminales y patrullajes constantes en las principales rutas que atraviesan la López Arellano. Además, equipos de inteligencia realizan labores encubiertas para identificar a miembros de estructuras criminales que operan en el sector, así como posibles colaboradores que facilitan las actividades ilícitas.

Según las autoridades de la Dipampco, el objetivo no solo es capturar a los responsables, sino también generar un efecto disuasivo que reduzca la incidencia delictiva y permita a los ciudadanos movilizarse con mayor tranquilidad. Transportistas consultados coinciden en que la presencia policial ha generado un alivio parcial en medio de un contexto marcado por el miedo y la incertidumbre. “Nosotros trabajamos bajo presión todos los días, las amenazas de diferentes bandas son constantes, y si uno no paga corre los riesgos”, relató un conductor que prefirió no revelar su identidad por seguridad. Otro motorista señaló que, aunque la situación no está completamente controlada, los operativos han tenido un impacto positivo. “Ahora al menos vemos patrullas, revisiones, y eso hace que los delincuentes se escondan un poco”, expresó.



Extorsión desde cárceles

Las autoridades también confirmaron que algunas de las amenazas recientes han sido generadas desde centros penitenciarios, lo que evidencia la capacidad de las estructuras criminales para operar incluso desde el encierro. El jefe de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, informó que un individuo fue plenamente identificado tras difundir videos intimidatorios dirigidos a transportistas del sector de Choloma.