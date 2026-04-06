Colegio Médico denuncia despidos y persecución laboral

San Pedro Sula, Honduras.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció este lunes que los acuerdos firmados con la Secretaría de Salud el pasado 1 de abril han sido incumplidos por directores de hospitales y jefes de personal a nivel nacional, lo que ha derivado en despidos y persecución laboral. Los acuerdos, que habían permitido la suspensión temporal de las asambleas informativas que los médicos mantenían desde días atrás, incluían compromisos por parte de la Secretaría de Salud como detener los despidos, pagar los salarios atrasados y recontratar a los médicos interinos que habían sido despedidos. No obstante, según el Colegio Médico, muchos centros asistenciales han ignorado estas disposiciones, y los jefes de personal habrían comenzado a obedecer “órdenes políticas provenientes de diputados”, "convirtiéndo a la salud pública en un botín” y "vulnerando los derechos de los profesionales que sostienen el sistema sanitario". Entre las acciones denunciadas se mencionan despidos verbales, la exclusión deliberada de médicos del registro del reloj marcador para justificar la terminación de sus contratos y la persecución laboral.

Ante esta situación, el CMH solicitó al Gobierno y las autoridades de Salud una reunión urgente en un plazo de 48 horas, que incluya a la Secretaría de Salud y al presidente Nasry Asfura, para buscar soluciones permanentes y definitivas al conflicto. Asimismo, responsabilizó a los actores políticos y al propio Gobierno por el escalamiento de la crisis, señalando que estas prácticas "no solo violan la ley", sino que también ponen en riesgo la atención de la población. Por su parte, el doctor y diputado del departamento de Cortés, Carlos Umaña, aseguró que el Colegio Médico no emite comunicados sin tener evidencia. "El CMH ha verificado que varios directores de hospitales están incumpliendo los acuerdos firmados por los viceministros de Salud", expresó. Umaña enfatizó que, como exmiembro del tribunal de honor, puede asegurar que "el colegio nunca ha difundido información sin tener pruebas que lo respalden", por lo que recomendó al Gobierno aceptar la invitación para reunirse nuevamente y abordar estos puntos.