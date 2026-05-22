Asesinan a hondureño líder de una banda criminal y a su esposa en Guatemala

Guatemala

Según el informe de la Policía Nacional de Guatemala, Rony Valdez y su esposa Heydi Yulissa Moreno Navarro fueron asesinados dentro de la casa luego de que se produjera una discusión con otros miembros de la banda.

El hondureño Rony Valdez , supuesto líder de una banda criminal y su esposa fueron asesinados dentro de una vivienda en Huehuetenango, Guatemala.

Los detenidos todos de nacionalidad Guatemalteca fueron identificados como : José Carlos Azrudia Solórzano (28) alias Chuy; Set Castañeda Cabrera (26) alias Chejo; Wilber Escalante Velásquez (26) alias Morenazo; y Ervin Leonel Mendoza Gómez (28) alias el Nene.

La policía guatemalteca informó que luego del asesinato de la pareja de Hondureños , realizaron operativos y lograron capturar a cuatro sospechosos del crimen.

Según las investigaciones los detenidos estaban reunidos con Rony Valdez alias “Catracho” presuntamente líder de la estructura criminal dedicada al sicariato en Huehuetenango y tras una discusión de desacuerdo de cuentas, José Carlos Azurdia, con un arma de fuego le disparó en varias ocasiones.

En la residencia se encontraban tres menores; una bebé de meses, y dos niños de 8 y 12 años, éste último al escuchar que la víctima y los victimarios se encontraban discutiendo, optó por esconderse en el baño de la vivienda, y al escuchar los disparos, salió a ver lo que sucedía encontrando a su madre Heydi Yulissa Moreno Navarro, sin vida tirada en la cocina.

José Carlos Azurdia, después de matar al hondureño Rony Valdez, huyó en una camioneta Toyota Prado blindada, color gris, placas P-037CNS en la que posteriormente fue capturado por la policía.

Los otros tres sujetos fueron apresados cuando se conducían en un vehículo Pick Up color gris, placas P-386GFV y una motocicleta.

A los sospechosos les decomisaron dos armas de fuego, municiones y tres teléfonos celulares.

Un arma fuego tipo pistola marca Glock No. Serie AGRP113, con una tolva y con 12 cartuchos útiles, calibre 9 mm, color negra, sin la documentación respectiva.

- Un arma de fuego tipo pistola marca Glock No. Serie CGHA489, con una tolva y 15 cartuchos útiles, calibre 9mm, color beige, sin documentación respectiva.

El informe de la Policia Nacional de Guatemala señala que “se presume que los responsables de éste crimen juntamente con el hondureño Rony Valdez (muerto) son integrantes de una estructura criminal que se dedica al sicariato en el departamento de Huehuetenango, no se descarta que sean los presuntos responsables de cometer ataques armados en los últimos meses en la cabecera departamental”.