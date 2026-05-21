El JTR recurre al Congreso para resolver crisis eléctrica y falta de personal

San Pedro Sula, Honduras.

Con motivo de su centenario, autoridades del instituto José Trinidad Reyes (JTR) se reunieron con diputados del departamento de Cortés para exponer los principales desafíos que enfrenta el emblemático centro educativo, entre ellos una severa crisis energética. El encuentro fue encabezado por el director del instituto, Wilson Mejía, y contó con la participación de los diputados liberales Roberto Pineda Chacón, Thirsa López y Yasmin Meza. Durante la reunión, las autoridades educativas detallaron las necesidades más urgentes de la institución, que actualmente atiende unos 3,700 estudiantes. Uno de los temas centrales fue la problemática eléctrica que enfrenta el centro. Mejía explicó que el instituto opera únicamente con cuatro transformadores, una capacidad que resulta insuficiente para sostener la demanda energética de las instalaciones, especialmente ante las altas temperaturas que predominan en la zona norte del país. El director detalló que el JTR cuenta con más de 12 laboratorios, aulas técnicas y de inglés climatizadas, debido a que son espacios que requieren sistemas de ventilación adecuados para garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. A ello se suman las oficinas administrativas y las aulas tradicionales, donde se utilizan ventiladores durante las tres jornadas debido al intenso calor.

La sobrecarga energética ha provocado constantes apagones internos, daños en el cableado y afectaciones en equipos eléctricos y tecnológicos utilizados por estudiantes. Esta situación no solo compromete la infraestructura del instituto, sino que también impacta el desarrollo normal de las actividades académicas. Además de la crisis eléctrica, las autoridades del JTR plantearon la necesidad de contar con un auditorio propio para realizar sus graduaciones, actos cívicos y eventos institucionales, ya que actualmente deben recurrir a espacios externos para desarrollar este tipo de actividades, lo que representa costos adicionales. Como resultado de la reunión, los diputados se comprometieron a trasladar al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, un oficio remitido por la institución, en el que se detallan las principales necesidades del JTR en el contexto de su centenario. En la misiva, las autoridades recuerdan que el instituto cumplió un siglo de existencia el pasado 10 de mayo, consolidándose como una de las instituciones educativas más representativas de San Pedro Sula y del país. El documento destaca la influencia histórica del instituto en la formación académica y humana de miles de hondureños que han contribuido al desarrollo nacional.

Entre las peticiones presentadas figura la construcción de un centro de convenciones con capacidad para 2,500 personas en el área deportiva de las actuales instalaciones, incluyendo camerinos y adecuaciones que permitan aprovechar la infraestructura existente para actividades académicas, culturales y deportivas. Asimismo, el instituto solicitó la donación e instalación de tres bancos de transformadores, integrados por tres transformadores cada uno con capacidad de 150 KVA, como una medida urgente para estabilizar el sistema eléctrico y evitar nuevas fallas que afecten el proceso educativo. Las autoridades también pidieron el nombramiento de cuatro aseadoras y seis vigilantes bajo el régimen de Servicio Civil, argumentando que la institución perdió más de ocho plazas entre 2023 y 2025, luego de jubilaciones y reemplazos que fueron asignados a otras dependencias estatales. Según el oficio, esta situación ha generado dificultades operativas y de seguridad en un centro educativo ubicado en una zona considerada vulnerable.