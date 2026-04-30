Banda del JTR participará en desfile en Filadelfia, pero requiere fondos

San Pedro Sula, Honduras.

La banda del instituto José Trinidad Reyes (JTR) se prepara para llevar su música al escenario internacional tras haber recibido la invitación para participar en un desfile en Filadelfia, Estados Unidos, como parte de las celebraciones del 4 de julio. El evento, organizado por la Asociación Mundial de Bandas de Marcha (WAMSB, por sus siglas en inglés), se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, un día antes de la fecha en que se conmemora la independencia del país norteamericano con actos cívicos y espectáculos en distintas ciudades. El desfile reunirá a bandas de marcha de diversos países, como Costa Rica, Honduras, El Salvador, Colombia, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Ghana, Guatemala, México, Polonia, Puerto Rico, Hong Kong y Suecia, en una muestra que combinará tradición, cultura, música y civismo. Wilson Mejía, director del JTR, expresó sentirse orgulloso de que la banda de esta emblemática institución se presente en Estados Unidos, a la vez que explicó que el desfile fue reprogramado para el 3 de julio debido a la agenda del Mundial de fútbol, ya que el 4 de julio, fecha en que tradicionalmente se realiza, coincidirá con los partidos de octavos de final, lo que obligó a ajustar la planificación del evento.

Compartió que en paralelo a las prácticas, los estudiantes están avanzando en los trámites necesarios para el viaje. El primer grupo de integrantes viajará a Tegucigalpa en mayo, para acudir a su cita en la Embajada de Estados Unidos y solicitar su visa. Mientras que el resto acudirá en fechas posteriores en grupos de 10 personas. De acuerdo con Mejía, la delegación estaría conformada por entre 60 y 80 jóvenes, aunque la cifra final dependerá del resultado del proceso de visado. La expectativa es que la mayoría pueda completar los requisitos y ser parte de esta experiencia única en sus vidas.

Señaló que otro de los retos es reunir los recursos para hacer realidad este viaje, ya que, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, son los propios estudiantes quienes deberán asumir el costo de sus boletos aéreos, un esfuerzo significativo para muchas familias.

Han tenido que recurrir a préstamos

Expresó que algunos estudiantes están ahorrando y otros han recurrido a préstamos para cubrir el viaje. "Es el sacrificio que hacen para poder representar al país, muchas veces las personas ven las presentaciones, pero no saben todo el esfuerzo que hay detrás”, dijo. Ante este panorama, Mejía hizo un llamado tanto a las autoridades del gobierno central como a la empresa privada para que se sumen a este esfuerzo y puedan apoyar la participación de los jóvenes en este evento internacional. "Nos gustaría contar con el respaldo del gobierno hondureño en el proceso de solicitud de visas, así como su apoyo para que los jóvenes puedan vivir esta experiencia, sin que las limitaciones económicas se conviertan en un obstáculo", manifestó.