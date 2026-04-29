Club de motocross se solidariza con hijo de “Tuki” Bendaña tras accidente

San Pedro Sula, Honduras

A través de sus redes sociales, la organización deportiva expresó su profunda consternación por la situación del galeno, a quien describen como un pilar fundamental dentro del club, destacando no solo su trayectoria como competidor, sino también su labor como médico y su calidad humana como amigo y padre.

El Club de Motocross de San Pedro Sula manifestó su solidaridad con el médico y piloto Sergio Bendaña , hijo de exministro de Salud, "Tuki" Bendaña y su familia, luego de conocerse el estado de salud en el que se encuentra tras sufrir un accidente.

“Nos sentimos profundamente afectados por la noticia de nuestro compañero y amigo, el Dr. Sergio Bendaña, quien ha sido un enorme pilar fundamental para nuestro club”, señala el mensaje difundido por el Club de Motocross SPS.

En el comunicado, los integrantes del club elevaron una cadena de oraciones por su pronta recuperación y manifestaron su acompañamiento a la familia en este momento difícil, solidarizándose con toda la comunidad del motociclismo.

“El club de motocross San Pedro Sula está con usted. Ánimo campeón, te queremos bien”, concluye el mensaje de apoyo.

El estado de salud del reconocido ginecólogo Sergio Arturo Bendaña Cardona continúa bajo estricta vigilancia médica, luego del fuerte accidente en motocicleta que sufrió el pasado domingo, el cual le provocó la fractura de seis vértebras y lo mantiene ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, su padre, el exministro de Salud y exdiputado Arturo “Tuky” Bendaña, mencionó a LA PRENSA que el estado de su hijo es estable dentro de la gravedad, aunque su recuperación es lenta, permaneciendo bajo monitoreo constante en el centro asistencial donde recibe atención médica especializada.