La "Novia de Honduras" se prepara para brillar con su Gran Carnaval Internacional

En una noche llena de color y entusiasmo a la orilla del mar, la alcaldía ceibeña, a través de la Unidad de Turismo Municipal (UTM) y con el respaldo de la Cámara de Turismo de La Ceiba, (Canaturh) realizó el lanzamiento oficial de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.
El evento tuvo como escenario la emblemática playa del Partenón la noche del miércoles, donde autoridades y representantes del sector turístico, confirmaron que la ciudad está lista para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros.
Las nuevas soberanas de los ceibeños Kimberly Rosales, reina de la Feria Isidra y Destereen Gonzáles, reina del Carnaval, invitaron a la población a sumarse a las festividades, destacando que La Ceiba sigue posicionándose como el destino turístico por excelencia del país.
“Tienen que visitar La Ceiba, ya que estaremos de fiesta con el gran carnaval y la feria más alegre de Honduras. Aquí los estaremos esperando para recibirlos en la ciudad más hospitalaria de Honduras”, expresó emocionada Kimberly Rosales.
Noche de reinas y carnavales
La coronación de las nuevas reinas Kimberly Rosales y Destereen González será la noche del sabado 9 de mayo en la Plaza Central. El viernes 15 de mayo se inauguran los carnavalitos, iniciando en el mercado San Isidro, hasta culminar el viernes 22 con el de barrio La Isla.
El sábado 23 de mayo es el Gran Carnaval Internacional, precedido del desfile de carrozas y comparsas por la avenida San Isidro, con la participación de delegaciones internacionales. Por la noche se inicia la fiesta carnavalesca más grande del país que promete ser inolvidable.
La cartelera musical será de lujo con artistas internacionales como Farruko y La Makina de Puerto Rico, que serán el plato fuerte, abriendo un invitado especial, Raffy talento Nacional. Asimismo diversos grupos musicales pondrán el ritmo catracho a la noche carnavalesca.
"La Ceiba ha venido mejorando en materia de turismo y el carnaval es nuestra vitrina principal. Invitamos a todos a visitarnos; habrá muchas actividades y cada año nos esforzamos por mejorar la experiencia", destacó Bader Dip alcalde municipal.