La "Novia de Honduras" se prepara para brillar con su Gran Carnaval Internacional

La Ceiba, Atlántida

En una noche llena de color y entusiasmo a la orilla del mar, la alcaldía ceibeña, a través de la Unidad de Turismo Municipal (UTM) y con el respaldo de la Cámara de Turismo de La Ceiba, (Canaturh) realizó el lanzamiento oficial de la Feria Isidra y el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

El evento tuvo como escenario la emblemática playa del Partenón la noche del miércoles, donde autoridades y representantes del sector turístico, confirmaron que la ciudad está lista para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Las nuevas soberanas de los ceibeños Kimberly Rosales, reina de la Feria Isidra y Destereen Gonzáles, reina del Carnaval, invitaron a la población a sumarse a las festividades, destacando que La Ceiba sigue posicionándose como el destino turístico por excelencia del país.