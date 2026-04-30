Estas calles de SPS, Choloma y Puerto Cortés estarán cerradas por movilización del 1 de mayo

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades hicieron un llamado a la población a tomar nota y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos vehiculares durante el desarrollo de las marchas.

La Policía Nacional de Honduras informó a través de sus redes sociales sobre los cierres de calles que se realizarán este 1 de mayo debido a las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador en distintos puntos del Valle de Sula y el norte del país.

“¡Cierre de calles para este 01 de mayo! en las principales marchas del valle de sula. Tomar nota y rutas alternas.”, publicó la Policía.

San Pedro Sula

El cierre vial comprenderá el tramo desde Megamall hasta el Parque Central de la ciudad, recorrido por donde avanzará la movilización.

Choloma

Las autoridades informaron que el paso estará restringido desde Kativo de Honduras hasta el Parque Central.

Puerto Cortés

El cierre abarcará desde la Municipalidad de la ciudad hasta el Parque Central, zona donde concluirá la marcha.

El Progreso

En este municipio, el cierre se realizará desde el sector de Quebrada Seca hasta el Parque La Merced.

La Policía detalló que las marchas están programadas para desarrollarse durante la mañana y parte de la tarde, por lo que se prevé una alta carga vehicular en estos sectores por lo que desplegarán autoridades de tránsito para orientar a conductores y peatones.