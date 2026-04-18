Los doctores Carlos Umaña y Tirsa López salvan la vida de una pasajera en pleno vuelo

El doctor Carlos Umaña, especialista en anestesiología y diputado, junto a la doctora Tirsa López protagonizaron una rápida y decisiva intervención médica que permitió salvar la vida de una pasajera de 70 años que sufrió un paro cardíaco durante un vuelo internacional con destino a Madrid, España.
Según relató el doctor Umaña en exclusiva para Diario La Prensa, el incidente ocurrió hace siete días, aproximadamente nueve horas después del despegue, cuando la pasajera hondureña colapsó en pleno vuelo.
“Una señora hondureña tuvo un paro cardiorrespiratorio. Éramos dos médicos a bordo, la doctora Tirsa López y mi persona. Entre los dos iniciamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La tripulación contaba con equipo de resucitación, oxígeno y medicamentos”, explicó el galeno.
Umaña detalló que, gracias a la rápida coordinación entre los profesionales de salud y la tripulación, se realizaron maniobras de RCP que permitieron revertir el paro y estabilizar a la paciente.
Ante la gravedad del caso y la distancia restante hacia Madrid, el médico solicitó al capitán evaluar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto alterno. El vuelo fue desviado hacia Lisboa, Portugal, donde la aeronave aterrizó de forma segura.
“Le pedí al capitán que no continuáramos hasta Madrid porque la paciente no iba a resistir dos horas más de vuelo. Él, muy profesionalmente, decidió desviar el avión a Lisboa”, explicó Umaña.
A la llegada, la pasajera fue entregada al equipo médico del aeropuerto portugués, donde recibió atención especializada, incluyendo un cateterismo.
De acuerdo con el reporte médico posterior, la mujer se encuentra estable y en proceso de recuperación, sin daños neurológicos.
“Logramos estabilizar y hoy por hoy pues la señora está en Portugal. Le hicieron un cateterismo y está viva, estable, en este momento recuperándose en Lisboa, Portugal”, concluyó el doctor Umaña.