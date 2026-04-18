Los doctores Carlos Umaña y Tirsa López salvan la vida de una pasajera en pleno vuelo

Tegucigalpa, Honduras

El doctor Carlos Umaña, especialista en anestesiología y diputado, junto a la doctora Tirsa López protagonizaron una rápida y decisiva intervención médica que permitió salvar la vida de una pasajera de 70 años que sufrió un paro cardíaco durante un vuelo internacional con destino a Madrid, España.

Según relató el doctor Umaña en exclusiva para Diario La Prensa, el incidente ocurrió hace siete días, aproximadamente nueve horas después del despegue, cuando la pasajera hondureña colapsó en pleno vuelo.

“Una señora hondureña tuvo un paro cardiorrespiratorio. Éramos dos médicos a bordo, la doctora Tirsa López y mi persona. Entre los dos iniciamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La tripulación contaba con equipo de resucitación, oxígeno y medicamentos”, explicó el galeno.

Umaña detalló que, gracias a la rápida coordinación entre los profesionales de salud y la tripulación, se realizaron maniobras de RCP que permitieron revertir el paro y estabilizar a la paciente.