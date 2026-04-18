Alrededor de 90 mil hondureños podrían legalizar su situación migratoria en España

Tegucigalpa, Honduras

Alrededor de 90 mil hondureños que actualmente residen en condición irregular en España podrían beneficiarse del proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español. El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, calificó esta iniciativa como una “oportunidad histórica” para la comunidad migrante, destacando que podría abrir la puerta a la legalización y a mejores condiciones de vida e integración en ese país europeo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2025 residían alrededor de 221 mil hondureños en España, lo que refleja la magnitud de la comunidad migrante en ese país.

A este panorama se suma un análisis del centro de estudios Funcas, que señala que una parte importante de estos migrantes podría beneficiarse del proceso de regularización, dirigido a personas que hayan ingresado antes del 1 de enero de 2026 o que hayan solicitado protección internacional. El diplomático detalló que esta medida permitirá a los beneficiarios obtener residencia y autorización de trabajo legal por un período mínimo de un año. Además, señaló que podrán acceder a servicios sociales y de salud, así como facilitar su incorporación al ámbito laboral y educativo en España.

Asimismo, recordó que el proceso fue oficializado mediante un real decreto publicado el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado, y que el período para presentar solicitudes estará abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026. Brevé explicó que los trámites para acceder a este proceso de regularización podrán realizarse de manera presencial, solicitando cita previa ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, o bien por medio de la plataforma digital habilitada, disponible las 24 horas del día. Asimismo, subrayó que la gestión de citas es totalmente gratuita y que los migrantes pueden recibir orientación sin ningún costo a través de organizaciones sociales, sindicatos y profesionales debidamente acreditados. Entre los requisitos establecidos para acceder al proceso se incluye haber ingresado a España antes de 2026, así como acreditar una permanencia continua de al menos cinco meses en el país. También se exige no contar con antecedentes penales y cumplir con criterios como la existencia de vínculos familiares, actividad laboral o encontrarse en situación de vulnerabilidad. De igual forma, los solicitantes deberán presentar documentación básica como el pasaporte vigente, pruebas que respalden su residencia en España y las certificaciones legales correspondientes.