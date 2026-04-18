Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 20 de abril

La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 20 de abril de 2026, reflejando incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo en Honduras.
En Tegucigalpa, la gasolina superior registrará un nuevo precio de 138.33 lempiras por galón, tras un aumento de L1.29. Por su parte, la gasolina regular subirá 3.06 lempiras, alcanzando un costo de L125.61.
El kerosene también experimentará un alza de L1.67, fijando su nuevo precio en 144.33 lempiras. Mientras tanto, el diésel reporta uno de los mayores incrementos de la semana, con una subida de L4.46, para ubicarse en 140.09 lempiras por galón.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP) doméstico, las autoridades indicaron que continuará bajo el esquema de apoyo económico temporal, por lo que su precio se mantiene en L238.13. El GLP vehicular, en cambio, aumenta 0.16 lempiras, alcanzando los L49.79.
Precios en San Pedro Sula
Para San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá un precio de L133.32, tras un incremento de 0.93 lempiras. La gasolina regular sube 2.72 lempiras, situándose en L120.94 por galón.
El kerosene en esta ciudad incrementa 1.32 lempiras, llegando a L139.26, mientras que el diésel aumenta 4.12 lempiras, fijando su nuevo valor en L135.37.
El GLP doméstico en San Pedro Sula también se mantiene bajo subsidio, con un precio de L216.99. En tanto, el GLP vehicular sube 0.16 lempiras, alcanzando los L46.26 por galón.
Las autoridades hondureñas señalan que estas variaciones responden a factores internacionales, incluyendo el comportamiento del precio del petróleo y sus derivados en el mercado global.