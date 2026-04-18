¿Instalarán una maquila de arneses en El Progreso? Esto es lo que se sabe

El Progreso, Yoro

Inversionistas y empresarios alemanes pretenden invertir en la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) El Porvenir, ubicada en El Progreso, Yoro, norte de Honduras. El presidente Nasry Asfura tuvo este viernes una reunión estratégica y, durante el encuentro, los inversionistas manifestaron interés en instalar operaciones de manufactura de arneses para la industria automotriz en Honduras.

El Gobierno infomró que el acercamiento forma parte de la agenda orientada a "atraer inversión extranjera directa, fortalecer la industria nacional y abrir nuevas oportunidades de empleo formal para miles de hondureños". Durante la reunión se discutió el desarrollo de entre una y cuatro naves industriales, con una proyección inicial de hasta 7,000 empleos directos en la primera etapa. Según representantes del parque industrial, la expansión futura podría duplicar esa cifra. La empresa interesada se dedica a la fabricación de arneses para automóviles, "un segmento estratégico de la industria automotriz global que demanda mano de obra calificada, procesos técnicos especializados y altos estándares de calidad", informó Casa de Gobierno.

Confianza para invertir

“Estamos tratando de que más empresas vengan acá, capital extranjero a invertir a Honduras. Con las condiciones y facilidades que estamos brindando, podremos atraer estas inversiones extranjeras al país”, destacó el presidente Asfura. Subrayó que la confianza y la seguridad jurídica son pilares fundamentales para impulsar el crecimiento económico. “Eso es lo que estamos generando: confianza para la inversión, porque sin eso es imposible desarrollar Honduras. Es la verdadera manera de crear empleo y construir una Honduras más próspera”, afirmó.

Ventajas competitivas de Honduras

Jason Hawit, presidente del Consejo de Administración del parque industrial, explicó que los inversionistas valoraron positivamente la visión del Gobierno en materia de infraestructura, leyes proinversión, acompañamiento institucional y formación de talento humano.

El empresario destacó que Honduras presenta ventajas competitivas frente a otros mercados internacionales, entre ellas la ubicación estratégica cercana a Estados Unidos, Puerto Cortés como plataforma logística regional, mano de obra eficiente, menor rotación laboral, potencial de capacitación técnica dentro de parques industriales y mayor confianza institucional.