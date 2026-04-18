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Asfura anuncia maquinaria para las 298 alcaldías del país

El presidente destaca avances en infraestructura vial, especialmente en el tramo que conecta el desvío de La Barca con Tela, y reiteró su compromiso de supervisar personalmente las obras

Asfura anuncia maquinaria para las 298 alcaldías del país

La maquinaria será distribuida en los municipios sin importar la afiliación política del alcalde.

Foto: Cortesía Casa Presidencial
Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció la llegada, a finales de mayo, de un kit de maquinaria de alto estándar destinado a las 298 municipalidades del país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta en infraestructura y atención comunitaria.

El mandatario informó que el equipo comenzará a ingresar al país a finales de mayo y será distribuido de manera equitativa entre todas las alcaldías, “sin distinción política”.

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“A finales de mayo empieza a llegar el equipo que prometimos para todas las alcaldías, sin sectarismo político, parejo para todos”, recalcó el gobernante, al detallar que la entrega beneficiará a municipios administrados por distintas fuerzas políticas.

El titular del Ejecutivo precisó que se trata de entre 1,800 y 2,000 máquinas, que incluyen tractores, motoniveladoras (patrol), vibrocompactadores, retroexcavadoras, tanques de agua con capacidad de 2,000 litros y volquetas de siete metros cúbicos.

En declaraciones a periodistas, Asfura destacó que esta iniciativa busca descentralizar la gestión y evitar que los alcaldes tengan que trasladarse a la capital para solicitar apoyo. “Ahora ellos van a poder resolver sus problemas directamente en sus municipios”, afirmó.

El mandatario también subrayó avances en infraestructura vial, especialmente en el tramo que conecta el desvío de La Barca con Tela, y reiteró su compromiso de supervisar personalmente las obras. “Estoy recorriendo el país para verificar que las cosas se hagan; a mí nadie me va a contar si se hizo o no”, puntualizó.

En materia financiera, recordó que su administración ha enfrentado limitaciones presupuestarias en sus primeros meses; sin embargo, aseguró que ha logrado avanzar en el pago de compromisos.

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“Hemos pagado casi 800 millones de lempiras en deudas, especialmente a proveedores de salud, sin detener la ejecución de obras”, indicó.

El presidente reafirmó su compromiso de trabajar por el desarrollo del país y sostuvo que, una vez aprobado el presupuesto, se fortalecerá la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población. “Estamos aquí para servirle a cada hondureño".

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Redacción La Prensa
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