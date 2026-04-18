Asfura anuncia maquinaria para las 298 alcaldías del país

Tegucigalpa, Honduras

El mandatario informó que el equipo comenzará a ingresar al país a finales de mayo y será distribuido de manera equitativa entre todas las alcaldías, “sin distinción política”.

El presidente Nasry Asfura anunció la llegada, a finales de mayo, de un kit de maquinaria de alto estándar destinado a las 298 municipalidades del país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad de respuesta en infraestructura y atención comunitaria.

“A finales de mayo empieza a llegar el equipo que prometimos para todas las alcaldías, sin sectarismo político, parejo para todos”, recalcó el gobernante, al detallar que la entrega beneficiará a municipios administrados por distintas fuerzas políticas.

El titular del Ejecutivo precisó que se trata de entre 1,800 y 2,000 máquinas, que incluyen tractores, motoniveladoras (patrol), vibrocompactadores, retroexcavadoras, tanques de agua con capacidad de 2,000 litros y volquetas de siete metros cúbicos.

En declaraciones a periodistas, Asfura destacó que esta iniciativa busca descentralizar la gestión y evitar que los alcaldes tengan que trasladarse a la capital para solicitar apoyo. “Ahora ellos van a poder resolver sus problemas directamente en sus municipios”, afirmó.

El mandatario también subrayó avances en infraestructura vial, especialmente en el tramo que conecta el desvío de La Barca con Tela, y reiteró su compromiso de supervisar personalmente las obras. “Estoy recorriendo el país para verificar que las cosas se hagan; a mí nadie me va a contar si se hizo o no”, puntualizó.

En materia financiera, recordó que su administración ha enfrentado limitaciones presupuestarias en sus primeros meses; sin embargo, aseguró que ha logrado avanzar en el pago de compromisos.