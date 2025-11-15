Nasry Asfura promete reactivar el agro y fortalecer la infraestructura en Lempira

Tambla, Lempira

Durante el encuentro, el aspirante resaltó que el país debe recuperar su capacidad productiva y avanzar hacia una menor dependencia de las importaciones de alimentos.

En su visita al municipio de Tambla, en el departamento de Lempira, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, presentó ante los habitantes de la zona los ejes centrales de su propuesta de gobierno.

Asfura indicó que para alcanzar este propósito es necesario brindar apoyo directo a los productores, diversificar las actividades agrícolas y potenciar tanto la agricultura como la ganadería, a fin de convertirlas en motores de desarrollo en las comunidades rurales.

El presidenciable también subrayó la importancia de la infraestructura como un componente clave para el progreso nacional.

En ese sentido, habló sobre la necesidad de interconectar los municipios por medio de caminos productivos y anunció que cada alcaldía recibiría un kit de maquinaria para atender obras públicas, trabajos de mantenimiento vial y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida local.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el ámbito social, Asfura remarcó la urgencia de fortalecer la salud comunitaria a través de un modelo descentralizado que permita a los gobiernos locales poner en funcionamiento clínicas, policlínicos, Cesamos y centros de maternidad.

Al referirse a la política exterior, el candidato señaló que Honduras debe asumir un rol responsable y adelantó que buscará gestionar cooperación directa con Estados Unidos.

