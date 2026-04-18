Más de 700 hondureños impulsan sus negocios en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

Más de 700 negocios hondureños operan actualmente en Estados Unidos, según un mapeo realizado por la Asociación Hondureña Americana, una organización que busca visibilizar el aporte económico y social de la diáspora. El dato fue expuesto durante una reunión entre representantes de la asociación, encabezados por su presidente Jay Miranda, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Cano, en la que se abordaron iniciativas para fortalecer los vínculos entre Honduras y los connacionales en el exterior.

Miranda explicó que el objetivo del mapeo es evidenciar el impacto de los hondureños en Estados Unidos, más allá de la narrativa migratoria. “Queremos cuantificar el impacto económico, social y las contribuciones de nuestra gente y (demostrar) que no solo somos una narrativa de inmigrantes, pero somos empresarios, somos políticos, somos gente que está aportando en los Estados Unidos”, afirmó. De acuerdo con la organización, estos más de 700 negocios forman parte de un esfuerzo por identificar oportunidades de colaboración e inversión entre la diáspora y Honduras. “Hemos ahorita mapeado más de 700 negocios hondureños americanos en los Estados Unidos”, reiteró Miranda, al destacar el interés de establecer alianzas con el Congreso Nacional y el Gobierno.