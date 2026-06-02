Mercado: Olimpia ficha a ex Real España, locura por Luis Palma y Espina lleva leyenda al Victoria

Las últimas horas han estado cargadas de noticias que sacuden el fútbol hondureño. Conoce los últimos traspasos.
El experimentado mediocampista hondureño Carlos Róchez no sigue en las filas de los Lobos de la UPNFM.
El hondureño Wilson Molina fue anunciado como el nuevo técnico de los Potros del Olancho FC para el próximo torneo Apertura.
Marco Aceituno sigue siendo una de las prioridades en el Choloma, aunque en la lucha se ha unido el equipo Génesis, quien desea contar con sus servicios.
El talentoso mediocampista zurdo Marcelo Canales se estaría convirtiendo en una de las bajas del Juticalpa para la próxima temporada.
Emilio Izaguirre se prepara para anunciar un nuevo fichaje en las filas de Motagua y se trataría de un legionario catracho.
El mediocampista hondureño José Mario Pinto cerró su ciclo con el Club Deportivo Olimpia. A través de una emotiva carta en sus redes sociales, el futbolista se despidió de la afición y sus compañeros para emprender un nuevo rumbo.
Tras anunciar su salida del Olimpia, José Mario Pinto fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting FC de la Primera División de Costa Rica.
CONFIRMADO: Salomón Názar seguirá un año más al frente de la UPNFM. Se ratificó al doctor en su cargo por un año más.
El Club Deportivo Marathón anunció de forma sorpresiva el fichaje del experimentado delantero hondureño Alberth Elis. El atacante llega procedente del Marítimo de la segunda división de Portugal.
Olimpia anunció el fichaje del defensor Cristián Nahún Canales Zúñiga, quien llega procedente del CD Choloma. Su ficha le pertenecía al Real España y fue convocado a la selección de Honduras para el amistoso ante Argentina.
Tras ser dado de baja por Olimpia, el Olancho FC le ha hecho una oferta a Jerry Bengtson ya que desean los servicios del goleador hondureño.
Los Lobos de la UPNFM anunciaron el adiós de Kilmar Peña y el goleador hondureño formará parte del Olimpia.
El defensor hondureño Jonathan Paz rescindió contrato con Olimpia y es nuevo jugador del Marathón de cara a la próxima campaña. En el torneo anterior formó parte del Génesis PN.
Rumor: Extraoficialmente se ha conocido de que Pablo Lavallén habría decidido no seguir como técnico del Marathón.
El Victoria continúa fortaleciendo su nueva estructura deportiva bajo la administración de Carlos Eduardo Espina. En las últimas horas, el presidente de la institución anunció a través de sus redes sociales su nuevo fichaje. Ha informado la llegada de Julio César “Rambo” de León como asistente técnico de las reservas del conjunto ceibeño.
Luis Palma: El atacante hondureño se le venció con contrato a préstamo con el Lech Poznan, equipo que busca comprarlo al Celtic, pero de las dos ofertas que han hechos, ambas han sido rechazadas, ahora analizan si pagar la cláusula de 4.5 millones de euros.
Tras ser dado de baja por Motagua, Carlos Mejía se estaría convirtiendo en nuevo jugador del Marathón de cara a la próxima campaña.
Jorge Serrano aún no logra extender su vínculo con el Motagua, el jugador quiere seguir en la institución, pero no han podido llegar a un arreglo.
Deybi Flores sigue con la mente puesta en el extranjero, aunque tiene una oferta en la mesa del Olimpia. De no tener nada afuera, se inclinaría por el león.
Rodrigo Gómez perdió la titularidad en Motagua, sin embargo, el volante argentino señaló que desea seguir en el club azul. Además, confesó que le queden seis meses de contrato en el campeón.
Carlos Sánchez fue dado de baja en el Olimpia y los Lobos de la UPNFM sería la nueva casa del lateral izquierdo.
Marcelo Santos finalizó su contrato con el Motagua y aún no logra concretar su renovación. Está a la espera de una reunión con la directiva de las águilas.