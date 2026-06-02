Rafa Villeda revela por qué José Mario Pinto se fue del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Esta despedida era prácticamente un secreto a voces, pero quisimos conocer la verdad detrás de este movimiento y por eso Diario LA PRENSA abordó a la máxima cabeza de la institución melenuda, Rafael Villeda Ferrari.

Pasan los años y poco a poco quedan menos futbolistas de esa generación iluminada que llenó de gloria a Olimpia en los últimos siete años. El último en bajarse del barco fue José Mario Pinto , quien decidió decirle adiós al equipo de sus amores para experimentar ser legionario.

“Pinto ya tenía muy tomada la decisión de no continuar en el equipo. Ni siquiera hablamos de un contrato de renovación, o sea, de cifras ni nada porque él estaba ya con la decisión tomada de querer salir aprovechando que le habían salido unas oportunidades”, comentó el presidente de Olimpia.

Y agregó: “Pinto quiere sentir lo que es la experiencia de jugar fuera de Honduras, algo que había decidido él junto a su familia. Respeto su decisión y le deseo el mejor de los éxitos porque fue parte de nueve títulos con Olimpia en Liga Nacional y el de la Concacaf League. Quiero que tenga un buen rendimiento y que pueda mejorar para que regrese a la Selección Nacional”.

Al pedir su opinión sobre el motivo de preferir al Sporting FC, un equipo que pelea en la mitad de la tabla de la primera división tica, sobre el Olimpia, uno de los clubes más poderosos y ganadores de la región fue puntual.

“Lo único que me hace pensar eso es que quiere experimentar la posibilidad de salir. No creo que se esté yendo por menos de lo que ganaba en Olimpia, estoy seguro que le han de haber hecho una propuesta mayor, pero reitero desde que terminó el campeonato no hablamos de un tema económico para la renovación. Asumo que todo fue por jugar fuera”, comentó el dirigente del albo.

Lejos de tener algún resentimiento con Pinto, Rafa piensa que, “solo tengo palabras de agradecimiento para José Mario por todo el tiempo que estuvo con nosotros, él puso su grano de arena para que Olimpia hay tenido los últimos campeonatos en los que participó”.

Una parte importante de la afición critica el hecho de que Pinto y otros futbolistas que fueron criados en Olimpia desde sus fuerzas básicas no dejen dinero a las finanzas del equipo, pero para el presidente del equipo lo ve desde otra perspectiva.

“Hay gente que dice que Olimpia se quedó sin nada y yo pienso que no todo se mide en dinero. Hay muchos equipos que cambiarían cualquier cantidad de dinero para tener los títulos que se han logrado. Hay equipos tienen 9, 10, 11 o 12 años sin ganar un campeonato. Estoy seguro que habrían preferido no haber vendido a algún jugador y haber ganado un campeonato”, exteriorizó.

Y finalizó: “Pinto deja un aporte importante para que el equipo hay podido ganar 9 campeonatos. Reitero hay personas que valoran más la plata que los títulos, en mi balance me llena más la posibilidad de ganar campeonatos que tener llenas las arcas”.