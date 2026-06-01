Pinto se olvida de Olimpia y es presentado por su nuevo equipo en Costa Rica

OFICIAL. Luego que el jugador José Mario Pinto hiciera oficial su salida de Olimpia por medio de sus redes sociales, el Sporting FC de Costa Rica comunicó que el jugador será su nuevo refuerzo para la siguiente campaña.
El conjunto brumoso está reforzando su plantilla para la próxima temporada y el hondureño reúne las características ideales para potenciar su zona ofensiva.
Su experiencia, desequilibrio por las bandas y liderazgo son aspectos que han despertado el interés de la institución costarricense y finalmente lo ha fichado.
El fichaje de Pinto al fútbol tico representa un paso importante en la carrera del jugador de 28 años, quien después de conquistar títulos y convertirse en figura del Olimpia considera que ha llegado el momento de asumir un nuevo desafío profesional.
Tras concretarse la llegada al Sporting FC, Pinto iniciará su primera experiencia como legionario, cerrando un capítulo lleno de éxitos con la camiseta merengue y abriendo una nueva etapa en busca de seguir dejando huella en el fútbol centroamericano.
El "Rey" de la gambeta no estará sólo en el fútbol de Costa Rica y precisamente en el Sporting FC, ya que en dicho club ya están participando Alex López y Carlos Pineda, dos viejos conocidos en el Olimpia.
El equipo Sporting FC no logró entrar a la etapa final del torneo Clausura del fútbol tico, pero sí al torneo de copa, donde terminó perdiendo la gran final.