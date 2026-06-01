Pinto se olvida de Olimpia y es presentado por su nuevo equipo en Costa Rica

San José, Costa Rica.

OFICIAL. Luego que el jugador José Mario Pinto hiciera oficial su salida de Olimpia por medio de sus redes sociales, el Sporting FC de Costa Rica comunicó que el jugador será su nuevo refuerzo para la siguiente campaña.

El conjunto brumoso está reforzando su plantilla para la próxima temporada y el hondureño reúne las características ideales para potenciar su zona ofensiva.

Su experiencia, desequilibrio por las bandas y liderazgo son aspectos que han despertado el interés de la institución costarricense y finalmente lo ha fichado.