Identifican a Osmán Gutiérrez, conductor de la volqueta que causó tragedia en Villa Nueva

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor de la volqueta que protagonizó el fatal accidente registrado este lunes en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, una tragedia que dejó al menos siete personas fallecidas y más de una decena de heridos.
De acuerdo con la información brindada por los organismos de emergencia, el conductor fue identificado como Osmán Gutiérrez Espinal, quien también perdió la vida durante el percance luego de que la pesada unidad impactara contra varios vehículos, negocios y viviendas en el sector.
Según los reportes preliminares, la volqueta habría sufrido una falla mecánica que provocó la pérdida de los frenos mientras descendía por una de las calles de la colonia Villa Nueva. Testigos relataron que el vehículo avanzaba sin control y a gran velocidad antes de producirse el violento impacto.
Tras la colisión, la unidad de carga se incendió, complicando las labores de rescate realizadas por miembros del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de respuesta. Las autoridades informaron que el conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo y falleció en el lugar.
El accidente provocó además cuantiosos daños materiales en viviendas, establecimientos comerciales y automotores que se encontraban en la zona. Equipos de emergencia permanecieron durante varias horas realizando labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros para atender a las víctimas y verificar si había más personas afectadas.
Las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias que originaron el percance y establecer si existieron factores adicionales que contribuyeron a la tragedia. Mientras tanto, familiares de las víctimas y vecinos del sector continúan enfrentando las consecuencias de uno de los accidentes viales más devastadores registrados recientemente en la capital hondureña.