Identifican a Osmán Gutiérrez, conductor de la volqueta que causó tragedia en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor de la volqueta que protagonizó el fatal accidente registrado este lunes en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, una tragedia que dejó al menos siete personas fallecidas y más de una decena de heridos.

De acuerdo con la información brindada por los organismos de emergencia, el conductor fue identificado como Osmán Gutiérrez Espinal, quien también perdió la vida durante el percance luego de que la pesada unidad impactara contra varios vehículos, negocios y viviendas en el sector.

Según los reportes preliminares, la volqueta habría sufrido una falla mecánica que provocó la pérdida de los frenos mientras descendía por una de las calles de la colonia Villa Nueva. Testigos relataron que el vehículo avanzaba sin control y a gran velocidad antes de producirse el violento impacto.