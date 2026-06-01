Padres de Violeth, estudiante del Polivalente, rompen el silencio

San Pedro Sula, Honduras

Los padres de Violeth Acosta, la estudiante de 14 años del Instituto Polivalente Brisas del Valle de Cofradía que murió el pasado 28 de mayo, rompieron el silencio y compartieron el difícil momento que enfrentan tras la pérdida de su hija. En una entrevista concedida este lunes al medio JB Noticias, ambos expresaron el dolor que atraviesa su familia por la decisión de su hija de quitarse la vida y aprovecharon el espacio para responder a versiones que circulan en redes sociales y que, según afirman, ponen en riesgo su seguridad.

Henry Osvaldo Acosta, padre de Violeth, rechazó cualquier señalamiento que vincule la muerte de su hija con el asesinato de Víctor Fiallos, director del colegio donde estudiaba la menor y cuya muerte es investigada por las autoridades policiales. El cuerpo del docente fue hallado con un lazo en su cuello en su oficina dentro del instituto, un día después de la tragedia familiar. Según explicó Acosta, tanto él como sus parientes están dispuestos a colaborar con cualquier investigación que realicen las autoridades policiales. Investigadores que trabajan en el caso revelaron a LA PRENSA que una de las principales hipótesis apunta a que el crimen del docente estaría relacionado con la muerte de la estudiante. Henry Osvaldo Acosta manifestó: "Esta entrevista es para aclarar los rumores que andan sobre mí y mi familia sobre la muerte del profesor Víctor. Nosotros estamos sujetos a cualquier investigación que nos quieran hacer, ya que nuestra conciencia está tranquila. No tenemos ni los medios ni el corazón para hacer lo que le hicieron al profesor". Señaló que la difusión de especulaciones en redes sociales ha generado preocupación entre sus familiares. "Sentimos un poco de temor por ciertos comentarios que se han hecho en las redes sociales. Por eso decidimos acudir a ustedes para aclarar que no tenemos absolutamente nada que ver con la muerte del profesor. Yo conocí a Víctor Fiallos desde que era joven, sé la calidad de persona que era y en ningún momento tuvimos problemas ni con el colegio ni con él", expresó.

La versión de la madre

Maricel Jordán, madre de Violeth, lamentó que su hija no le hubiera compartido las situaciones que enfrentaba. La madre relató que la estudiante había sido suspendida durante tres días por un incidente ocurrido en el centro educativo. De acuerdo con Jordán, fue convocada por las autoridades escolares, donde le informaron sobre la medida disciplinaria luego de que a su hija le encontraran un cigarro electrónico que, según la versión de la familia, pertenecía a otra estudiante.

"Ella me dijo que quería ver qué era eso y otros compañeros también lo estaban viendo. En ese momento entraron los maestros y ella lo tenía en las manos. Fuimos cinco o seis padres a la reunión y nos dijeron que los iban a expulsar. Pero yo en ningún momento me enojé; más bien le dije al director que la pusiera a barrer junto con los demás compañeros. Ninguno de los padres dijo que estaba molesto por eso; yo sabía que era algo que hacían por el bien de ellos", relató Maricel Jordán.



El día de la tragedia

La progenitora también recordó los momentos previos a la tragedia. Según relató, había salido de su vivienda para realizar unas diligencias cuando ocurrió el hecho. "Cuando llegué a la casa, yo corrí para revisar si estaba viva, pero ya no lo estaba", dijo entre lágrimas. Henry Osvaldo Acosta pidió respeto para el dolor que enfrentan ambas familias y solicitó que sean las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos. "Los casos no están relacionados. Desgraciadamente ocurrió uno después del otro y la coincidencia es que se trata de una alumna y un director. Ese día yo platiqué con ella porque llegué a almorzar a la casa. Incluso le dije que se portara bien. En la tarde nunca imaginé recibir esa llamada", indicó.