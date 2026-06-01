Alberth Elis explica su fichaje por Marathón y revela cómo está físicamente

San Pedro Sula, Honduras.

Alberth Elis se olvida de su pasado en el Olimpia y toma un nuevo reto en su carrera deportiva al fichar por el Marathón de San Pedro Sula, equipo que apuesta a pelear por la décima corona en la Liga Nacional de Honduras.

Al momento de su presentación como fichaje del club, el atacante catracho expresó su deseo de poder dar los frutos necesarios por los cuales fue fichado por la directiva verdolaga.

En medio del estadio Yankel Rosenthal, donde será su nueva casa, así fueron las primera palabras de Elis vestido con los colores verdes del monstruo de San Pedro Sula.