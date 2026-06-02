Futbolista del Marathón es convocado a la selección de Honduras para enfrentar a Argentina

Houston, Estados Unidos.

Sorpresa. La Selección Nacional de Honduras ha reportado este martes un nuevo futbolista convocado de cara al duelo amistoso que sostendrá ante la Argentina de Lionel Messi. En las últimas horas, la Federación de Fútbol de Honduras anunció a través de sus redes sociales que el seleccionador José Francisco Molina ha decidido sumar un nuevo elemento a la convocatoria: se trata de José “Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo del Club Deportivo Marathón. El futbolista de 24 años llega en un gran momento competitivo, tras cerrar el Torneo Clausura 2026 como titular indiscutible en el conjunto verdolaga, con el que alcanzó el subcampeonato y se consolidó como una pieza clave en el esquema del entrenador argentino Pablo Lavallén.

Aguilera se encontraba de vacaciones y se estará uniendo este miércoles al campamento de la H en la ciudad espacial de Houston, Estados Unidos. Cabe señalar que el lateral zurdo Dalin Mencía se reportó lesionado a la selección de Honduras debido a un golpe sufrido el pasado domingo con su equipo Wanderes en la Liga de Uruguay y este martes entrenó por separado.

El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en el Mundial United 2026. Aunque Honduras no logró clasificar a la Copa del Mundo, el conjunto catracho continúa apostando por fogueos de gran exigencia internacional. Este duelo volverá a enfrentar a hondureños y argentinos luego del amistoso disputado antes del Mundial de Qatar 2022 , compromiso que sirvió como preparación para la albiceleste antes de conquistar el campeonato del mundo.

