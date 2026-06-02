Francis Hernández señala bajas de Honduras y lanza aviso para duelo ante Argentina

Houston, Estados Unidos.

La Selección de Honduras se enfrentará a Argentina el próximo sábado en un amistoso internacional y desde la parte logística, el elenco catracho lo tiene todo controlado y así lo hace saber Francis Hernández, director deportivo de la FFH. El dirigente español al servicio de Honduras, aclaró los temas de Alenis Vargas y de Erick Puerto, casos que ya se salen de sus manos ya que se trata del tema visado. "El tema de Erick Puerto que no consiguió el visado son cosas que no están en nuestras manos, lo que tenemos que hacer es centrarnos en los que están aquí y aportarles todas las vibras posibles para competir a un alto nivel el sábado", dijo.

Francis admite el buen trabajo que se ha venido haciendo para darle todas las comodidades al grupo de jugadores que están concentrados con José Francisco Molina en Houston, Texas. "Para nosotros el punto clave es que los jugadores tengan una buena calidad en el hotel, que tengan buenos campos de entrenamiento, darles un buen trabajo detallado a nivel colectivo y personal, análisis propios y del rival para preparar el partido, son cosas que implementamos. Para nosotros es importante que los jugadores estén cómodos", afirmó. Respecto a los jóvenes que se han sumado a la mayor. "Siempre dije que no le íbamos a mirar la edad a los jugadores, queremos jugadores preparados y comprometidos, tampoco es una premisa que todos sean jóvenes, pero jugadores con experiencia son los que también pueden aportarle a la selección".

Finalmente habló del duelo contra Argentina. "No vamos a mirar el resultado, vamos a analizar que esto sea un paso más en el crecimiento del grupo, del colectivo, tanto a nivel personal como equipo y todos los comportamientos que queremos que empiecen a identificar a la selección en el terreno de juego, queremos un equipo competitivo".