Honduras no se achica ante Argentina: ambicioso mensaje de José Francisco Molina

Houston, Estados Unidos.

José Francisco Molina afronta con ilusión y ambición su segunda concentración al frente de la Selección de Honduras, que este sábado 6 de junio enfrentará a la Argentina en un exigente partido amistoso en el Kyle Field de la ciudad de College Station en Texas, Estados Unidos. El técnico español destacó la buena respuesta que encontró en el grupo desde la convocatoria de marzo y resaltó la integración de nuevos futbolistas, entre ellos el prometedor Keyrol Figueroa, con el objetivo de seguir fortaleciendo una base que pueda sostener el proyecto a largo plazo.

Aunque reconoce la enorme dificultad que representa medirse a la actual campeona del mundo, Molina dejó claro que Honduras no viajará únicamente a competir, sino también a buscar un resultado positivo. “Saldremos a intentar ganar”, afirmó el entrenador, quien considera que este tipo de encuentros sirven para medir el crecimiento del equipo y para continuar transmitiendo la idea futbolística que pretende implantar en cada concentración. El estratega explicó que el principal objetivo de la semana será seguir perfeccionando aspectos tácticos y colectivos, tanto en defensa como en ataque, además de evaluar la respuesta de los jugadores en diferentes situaciones de juego. Molina insistió en que el proceso apenas comienza y que la prioridad es consolidar una identidad clara dentro del campo, aprovechando la continuidad de varios futbolistas que formaron parte de la convocatoria anterior.

Más allá del amistoso frente a Argentina, Molina reveló que la meta de fondo es construir una Selección competitiva que pueda aspirar a grandes objetivos en los próximos años. El entrenador señaló que el sueño es clasificar al Mundial de 2030 y devolverle al aficionado una selección que genere orgullo e identificación. “Queremos seguir creciendo y ser mejores de lo que fuimos en marzo”, expresó, convencido de que cada partido internacional representa un paso importante en la evolución del combinado nacional.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA

La segunda experiencia ¿Cómo ha recibido al grupo, sobre todo a los más jóvenes como Keyrol? Tuvimos una muy buena concentración en marzo, han llegado con las mismas ilusiones y con alguna incorporación nueva, los recibimos de la mejor manera y que se sientan cómodos para ayudar a la Selección y entre todos tener una muy buena semana, sobre todo muy buen partido.​​​​​​ Nos preocupa mucho el resultado y considerando el nivel del rival, ¿a qué apostará? También pensamos en el resultado, no es lo único, para el aficionado es importante, daremos nuestra mejor versión. Saldremos a intentar ganar, buscar el mejor resultado. Entendemos la dificultad del partido, es la campeona del mundo, estamos motivados e ilusionados, lo enfrentamos de la mejor manera.

¿Qué buscará principalmente en esta semana? ¿Jugadores que son elegibles en la Selección y aparecieron jugando burocráticamente? Lo que vamos a buscar lógicamente es seguir transmitiendo a los jugadores cómo tenemos que jugar, movernos en el campo, en marzo salieron muchas cosas bien y cosas que debemos de mejorar. En el proceso las trabajaremos e intentaremos mejorar lo que hicimos en el juego del marzo ante Perú. Sobre lo otro, no es algo que me competa, yo he convocado a los futbolistas, lo que hagan el resto de jugadores en sus días libres o vacaciones con el permiso de club harán lo que tengan que hacer, me parece bien. ¿Hay una petición especial por Argentina de tener cuidado? Vamos a jugar un partido para ellos que es preparatorio para el Mundial e igual para nosotros para la Nations League de septiembre. Lo haremos con el máximo respeto, sin querer dañar a nadie como lo hacemos todo. Hay que jugar y no hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido. ¿El objetivo a largo plazo con este tipo de partidos? Queremos seguir creciendo, que los jugadores sigan asimilándola la idea de juego, crecer como equipo y selección, prepararnos de la mejor manera para competir. El objetivo a largo plazo está claro para nosotros es ir al Mundial 2030, pero queremos que el aficionado se sienta contento y orgulloso de su Selección. Queremos ser mejores de lo que fue en marzo y cada vez estamos más cerca. ¿Su expectativa con la Selección Nacional de Honduras? ¿Ha conversado con Luis Enrique tras salir campeón con PSG en la Champions? Para mí los partidos son partidos de fútbol independiente los sectores, esperamos sentir ese apoyo, intentaremos que los aficionados disfruten de su Selección. Queremos seguir creciendo, queremos tener aficionados en el campo apoyando, siempre es bonito conocer estos campos y es una motivación extra para competir mejor, es una garantía que vamos con muchas ganas. Sobre la pregunta acerca de Luis Enrique, no he tenido contacto. ¿Lo que pasó en 2022 con Argentina si ha tomado referencia lo ocurrido? Ni siquiera lo he visto, hemos visto los juegos de Argentina de hace poco, ver juegos con tan larga distancia no me parece lógico e importante. Vamos a intentar competir con buen trabajo, con nuestras armas, queremos sacar el mejor resultado y esa es la victoria. ¿Qué desean ver en este grupo con este partido y la segunda fase que desea ver? No hay ninguna segunda fase, es un proceso, sabemos cómo queremos jugar, defender, atacar, las acciones a balón parado, lo que queremos con los futbolistas es ir viendo sus respuestas que situaciones controlan más, a partir de ahí que el juego sea mejor. No puedo separar las acciones, el fútbol es totalidad, como transitas, defiendes, vuelves a transitar, es decir, todo es conjunto. Si haces mejor una cosa harás mejor lo siguiente, iremos trabajando para que todo vaya cuadrando. ¿Qué tanto varía su calificación de no darse el segundo juego? ¿La relación de hermanos como Dereck Moncada y Keyrol Figueroa?​​​​​​ Ahora hay un partido, sino hay un segundo seguiremos trabajando, no varía mucho, el trabajo sigue siendo el mismo. Queremos mejorar el equipo en su globalidad, si hay dos habrá más tiempo, pero no es distinto. Los jugadores son jugadores, me interesa tener esa buena relación de grupo y los futbolistas están aceptando esto, son futbolistas y nada más.