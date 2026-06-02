Olimpia, Motagua y Marathón conocen su camino: sus partidos en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

No hay más tiempo de espera para los equipos de la Liga Nacional de Honduras: Motagua, Olimpia y Marathón, quienes representarán al país y la Concacaf ya ha hecho oficial los horarios y el calendario de partidos de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana.2026. La cuarta edición de la competencia regional de clubes, que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y servirá como torneo clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, contará con la participación de 20 clubes y se llevará a cabo de julio a diciembre de 2026.

El sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se realizó el 26 de mayo. Durante el evento televisado en vivo, los 20 clubes participantes fueron divididos en cuatro grupos de cinco equipos y este día se ha confirmado sus horarios.

CAMINO DE MOTAGUA

- Martes, 28 de julio de 2026 / 20:00 (18:00) - Verdes FC vs. FC Motagua – FFB Stadium, Belmopán, BLZ - Jueves, 6 de agosto de 2026 / 23:00 (21:00) - FC Motagua vs. Club Deportivo FAS – Estadio Nacional José de la Paz Herrera - Miércoles, 12 de agosto de 2026 / 21:00 (19:00) - FC Motagua vs. CS Cartaginés – Estadio Nacional - Martes, 25 de agosto de 2026 / 22:30 (20:30) - CSD Municipal vs. FC Motagua – Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

CAMINO DE OLIMPIA

- Martes, 28 de julio de 2026 / 22:00 (20:00) - Club Olimpia Deportivo vs. Deportivo Mixco – Estadio Naciona - Miércoles, 5 de agosto de 2026 / 20:00 (19:00) - UMECIT FC vs. Club Olimpia Deportivo – Estadio Universidad Latina, Penonomé. - Jueves, 20 de agosto de 2026 / 21:00 (20:00) - Alianza FC (PAN) vs. Club Olimpia Deportivo – Estadio Rommel Fernández - Jueves, 27 de agosto de 2026 / 22:30 (20:30) - Club Olimpia Deportivo vs. Deportivo Saprissa – Estadio Nacional

CAMINO DE MARATHÓN