Lech Poznan lo define: el ultimátum del Celtic por la compra de Luis Palma

POLONIA.

El Lech Poznań tiene la pelota en su campo, ya que hasta el lunes 8 de junio la directiva decide si ejecuta la compra de Luis Palma, fijada en 4 millones de euros. Ese plazo marca el ultimátum en una negociación que mantiene al pendiente a los polacos por el rendimiento del extremo hondureño de 26 años, cuyo valor subió tras recuperar buena forma en las últimas semanas.

Desde el club polaco advierten que buscar una reducción de precio antes de esa fecha es prácticamente imposible. Fuentes cercanas a la institución sostienen que, si quisieran pagar menos, tendrían que esperar a la expiración de la cláusula y asumir el riesgo de que otros clubes en el mercado reaccionen o que el propio jugador decida su futuro.

El Celtic de Escocia presiona y asegura tener propuestas competitivas —se llegó a mencionar al Sevilla—, pero en Poznań cuestionan algunos rumores por la delicada situación financiera de ciertas entidades. Los escoceses, no obstante, mantienen la idea de que podrían obtener la cifra pretendida o incluso superarla.