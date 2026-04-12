Luis Palma vuelve a brillar: golazo y asistencia para rescatar a Lech Poznan

Polonia.

Luis Palma fue clave para el Lech Poznań este domingo en el empate 3-3 contra el GKS Katowice, en la jornada 28 de la Ekstraklasa. El hondureño comenzó en el banco, pero como revulsivo, ingresó para cambiarle la cara al encuentro.

Palma entró al minuto 69 con el marcador 1-3 en contra, y desde ahí comenzó su espectáculo. Primero dio asistencia para el descuento y luego marcó un golazo, su sexto de la temporada en la liga.

Luis Palma recibió el balón al minuto 80, se deshizo de su marca y disparó raso al ángulo del portero para empatar el partido. La jugada fue revisada en el VAR y el gol fue confirmado.