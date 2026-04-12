  1. Inicio
  2. · Deportes

Real España con malas noticias: sufre otra lesión y se perderá resto del Clausura

Real España pierde a uno de sus jugadores para lo que resta del Clausura 2026: esto informan sobre su lesión.

Real España con malas noticias: sufre otra lesión y se perderá resto del Clausura

Real España pierde a uno de sus jugadores para lo que resta del torneo Clausura 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

La enfermería en Real España sigue llena y es que las lesiones de Nixon Cruz, Anthony García, Jhow Benavidez y el retorno de Dixon Ramírez luego de haber recibido el alta médica no ha permitido que el club cuente con todo su arsenal.

Este último estaba con todas las energías y ganas de trascender en la parte más importante del torneo Clausura 2026; sin embargo, una nueva lesión hará que se pierda lo que resta del campeonato.

Y es que pareciera que al veloz futbolista aurinegro lo persiguieran las lesiones porque en noviembre de 2025 fue operado luego de romperse los ligamentos y meniscos.

Marathón vs Olancho FC, EN VIVO: Hora y dónde ver su juego en Liga Nacional

Y ahora después de sumar un par de juegos después de su recuperación tuvo una nueva lesión.

Diario LA PRENSA pudo conocer que Ramírez tiene inflamados los ligamentos además mantiene un desgarre en la rodilla derecha. Esto luego de que en una jugada accidentada en el partido del Real España ante Juticalpa un futbolistas le cayera encima con todo el peso.

Lo que prosigue para el futbolista de 24 años son trabajos aeróbicos, mucho reposo y la medicación adecuada.

Dixon Ramírez se pierde lo que resta del torneo Clausura 2026 tras nueva lesión.

Dixon Ramírez se pierde lo que resta del torneo Clausura 2026 tras nueva lesión.

Bajas en Real España

Real España juega este domingo a las 7:30 pm ante Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca y encarará ese compromiso sin 8 elementos.

Nixon Cruz, Anthony García, Jhow Benavidez y Dixon Ramírez por lesión, a ellos se suman: Anfronit Tatum, Roberto Osorto, Daniel Aparicio y David Sayago por sanciones.

Jeaustin Campos reacciona tras duro castigo, explica su renuncia y lo que pasó en Choloma

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias