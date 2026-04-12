Real España con malas noticias: sufre otra lesión y se perderá resto del Clausura

La enfermería en Real España sigue llena y es que las lesiones de Nixon Cruz, Anthony García, Jhow Benavidez y el retorno de Dixon Ramírez luego de haber recibido el alta médica no ha permitido que el club cuente con todo su arsenal.
Este último estaba con todas las energías y ganas de trascender en la parte más importante del torneo Clausura 2026; sin embargo, una nueva lesión hará que se pierda lo que resta del campeonato.
Y es que pareciera que al veloz futbolista aurinegro lo persiguieran las lesiones porque en noviembre de 2025 fue operado luego de romperse los ligamentos y meniscos.
Y ahora después de sumar un par de juegos después de su recuperación tuvo una nueva lesión.
Diario LA PRENSA pudo conocer que Ramírez tiene inflamados los ligamentos además mantiene un desgarre en la rodilla derecha. Esto luego de que en una jugada accidentada en el partido del Real España ante Juticalpa un futbolistas le cayera encima con todo el peso.
Lo que prosigue para el futbolista de 24 años son trabajos aeróbicos, mucho reposo y la medicación adecuada.
Bajas en Real España
Real España juega este domingo a las 7:30 pm ante Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de Choluteca y encarará ese compromiso sin 8 elementos.
Nixon Cruz, Anthony García, Jhow Benavidez y Dixon Ramírez por lesión, a ellos se suman: Anfronit Tatum, Roberto Osorto, Daniel Aparicio y David Sayago por sanciones.