Real España con malas noticias: sufre otra lesión y se perderá resto del Clausura

San Pedro Sula, Honduras.

La enfermería en Real España sigue llena y es que las lesiones de Nixon Cruz, Anthony García, Jhow Benavidez y el retorno de Dixon Ramírez luego de haber recibido el alta médica no ha permitido que el club cuente con todo su arsenal.

Este último estaba con todas las energías y ganas de trascender en la parte más importante del torneo Clausura 2026; sin embargo, una nueva lesión hará que se pierda lo que resta del campeonato.

Y es que pareciera que al veloz futbolista aurinegro lo persiguieran las lesiones porque en noviembre de 2025 fue operado luego de romperse los ligamentos y meniscos.