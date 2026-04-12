Marathón vs Olancho FC, EN VIVO: Hora y dónde ver su juego en Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

¡Inicia una nueva jornada! En una semana que ha sido turbulenta por temas de indisciplina en su plantilla, el Marathón regresa a casa y recibe este domingo 12 de abril al Olancho FC, en el primer duelo de la fecha 18 del Clausura 2026.

El Monstruo Verde, dirigido por Pablo Lavallén, quiere seguir dando la pelea en los primeros puestos del torneo, pero para ello deberá derribar a aguerrido Potros que está ubicado en la cuarta posición con 24 puntos, mismos que los verdolagas que son quintos por diferencia de goles.

Marathón viene con la moral en alto, y pese al escándalo en el que ha estado envuelto, logró sacar tres valiosos puntos luego de acabar con el invicto de Motagua (1-0) el pasado jueves en el Estadio Morazán con un golazo de Alexy Vega.