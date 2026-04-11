Jeaustin Campos reacciona tras duro castigo, explica su renuncia y lo que pasó en Choloma

San Pedro Sula, Honduras.

Jeaustin Campos salió al pasó en una conferencia de prensa organizada en la sede del Real España para explicar lo sucedido en la derrota contra el CD Choloma y también para pronunciarse sobre el fuerte castigo de cuatro partidos que recibió por parte de la Comisión de Disciplina. El técnico costarricense se extendió largo y tendido, detalló el motivo de su renuncia que puso ante los micrófonos de Diario LA PRENSA y por qué recapacitó para seguir en el banquillo aurinegro. Aboga por un mejor arbitraje, así como la utilización del FSV y una mejora en la Liga Nacional. Campos expresó su decepción con lo que ha vivido respecto al arbitraje en el Torneo Clausura 2026. "La verdad que si es una frustración enorme, los que estamos en el frente de batalla somos los que sufrimos las consecuencias, rabia, impotencia, nuestros jugadores dentro del campo ya lo perciben, no es están difícil no percibirlo, como dice el presidente (Elías Burbara), hemos recibido ataques frecuentes, no se si son voluntarios o involuntarios, no es la primera vez", empezó diciendo.

"La Liga, permítamelo decirle, un extranjero que viene acá, la Liga es muy linda, a mi me encanta, me gusta la competencia, hay muy buenos estadios, hay muchísimos esfuerzos de todos lados para mejorar la Liga, lo de la pantalla de repeticiones me parece que tiene que ayudar, los estadios se están remodelando, las canchas han sido mejores, hay muchas cosas en las cuales que se están invirtiendo, son esfuerzos importantes, pero también no debemos de normalizar las cosas que están pasando, hoy es el Real España, mañana puede ser otro equipo". "La Liga tiene un potencial para crecer muchísimo, hay buenas intenciones y que no se manche la competencia, nosotros no tenemos ningún problema, se lo decía al presidente ayer cuando le presente la renuncia, conversamos un poco, yo estoy muy identificado y parte de la pasión con que defiendo este equipo me trae consecuencias también, pero yo le decía que es complicado porque tenemos que golpear la mesa, a nivel de escritorio se tiene que trabajar, nosotros no estamos pidiendo que nos favorezcan en cosas que no han pasado desde que yo estoy acá, pero nosotros competitivamente dentro del campo, con el Fair Play de la mano, (pedimos) una competencia justa, perdimos contra Olancho 3-0, el único partido que para mí hemos perdido oficial, yo fui claro en la conferencia de prensa, ese día no pusimos ni las manos, fueron errores de nosotros, es fútbol", agregó. Jeaustin Campos fue incluido en el acta arbitral por lanzar la tarjeta de FVS al aire y después se fue del campo antes del final del partido. El tico reveló el motivo por el cual decidió marcharse. "Estuvimos hablando con el presidente bastante tiempo, al final las palabras de él a mi me calaron, el otro día cuando hable de la dignidad, hablo de la salud, salí antes del juego, tuve una crisis gastrointestinal que todavía estoy padeciendo, no se han quitado las nauseas, es un tema de salud, yo valore tomar esa decisión porque hay algo más digno del ser humano es la salud, no quiero ponerla en peligro ni tenerla ahí jugándose en este tipo de situaciones, al final este es mi trabajo, tampoco vale la pena, por eso dentro de todo es mi decisión y estas palabras del presidente me satisfacen mucho".

El estratega valoró lo positivo de su equipo en esta temporada y no pierde el sueño de conquistar el título. "Estamos en primer lugar, jugando bien, el equipo está unido, los muchachos a pesar de tener muchos lesionados siguen manteniendo el nivel de juego en canchas difíciles como la anterior y vamos a seguir compitiendo, los que no han participado lo están haciendo bastante bien, estamos con una ilusión que este tipo de eventos no nos lo van a quitar ni la ilusión de competir, ni menos la ilusión de ser campeón, hacia ese objetivo vamos, no estamos exentos de que se sigan equivocando contra nosotros, ya escuchamos al presidente, estamos claros cual va a ser la disposición, el pensamiento del club con respecto a este tipo de cosas. Es un motivo importante para seguir en la institución, para seguir adelante con el proyecto que tenemos y consolidarlo al final de la temporada".

POR QUÉ DECIDIÓ SEGUIR EN EL REAL ESPAÑA

¿De qué manera lo convencieron de cambiar de opinión y quedarse en la dirección técnica?, le preguntaron a Campos. Y respondió: "Yo después del partido se lo dije a un periodista de La Prensa que me entrevisto, me pregunto que si era definitivo, yo dije quién soy yo para cambiar esto, tendrían que pasar muchas cosas, así mismo se lo exprese al presidente. Hable con él, le puse mi renuncia y que definitivamente tendría que pasar algo para que eso no sucediera, es un tema más de salud, el jueves me asusté un poco, todavía estoy medio tocado, de hecho tuve que salir antes del juego, no me sentía bien, es un tema que innecesariamente te podes enfermar porque al final son cosas de fútbol, no pasa nada, pero ya cuando pasan estas cosas sí". Y prosiguió: "Sin la calentura del día del juego, lo he pensado bien y yo quisiera abogar por una competencia justa, en donde he estado lo he intentado hacer, y entre muchas otras cosas que ha mencionado, el equipo se ha construido bastante bien, siempre ha estado peleando, jugando bien, ha evolucionado muchísimo y que iba a tener la solicitud de ese cambio porque no solo dentro del campo se tiene que jugar, sino que también afuera, esa fue una se las situaciones que a mi me hicieron valorar, como lo dije el primer día, tienen que pasar cosas para que cambien las cosas y están ocurriendo". En ese momento de la conferencia, a Jeaustin Campos le informaron sobre el castigo de 4 partidos que se le iba a poner y por ello le consultaron si se sentía perseguido por el arbitraje, además de relatar lo que pasó con el cuarto árbitro en la polémica jugada del tercer gol del CD Choloma.