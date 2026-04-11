El fuerte castigo a Jeaustin Campos y dos jugadores del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

"Hay una mezcla de incompetencia , ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente (...) Yo creo que mi dignidad y mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron", expresaba Campo al término del compromiso.

Roberto Osorto y Afronit Tatum vieron la tarjeta roja en la dolorosa derrota que sufrió la “Máquina” (3-2), mientras que Campos explotó tras el encuentro, apuntando contra las decisiones de los árbitros en las últimas jornadas y, en el momento de ser entrevistado por Diario La Prensa , puso su renuncia.

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional dio a conocer los castigos para el entrenador del Real España, Jeaustin Campos, y dos jugadores del equipo tras el escándalo en Choloma el pasado jueves.

"Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos... Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa podredumbre que está", sostuvo.

"Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol", aseguraba el entrenador tico, que al mismo tiempo anunciaba su renunciaba en Real España.

Tras esas picantes declaraciones , la Comisión decidió sancionar con cuatro partidos de suspensión a Jeaustin Campos, sin poder ingresar al estadio o alrededores hasta cumplir el severo castigo.

Además, se le fue impuesto una multa económica que asciende a los 30 mil lempiras con un plazo de ocho días para realizar el pago. En caso de no cancelar un tiempo, se le aplicará una multa adicional y pérdida de puntos.

En cuanto a Roberto Osorto , fue sancionado con dos partidos tras ser expulsado por "conducta violenta" y Tatum fue sancionado con tres encuentros luego de ver la roja por doble amarilla y soltar un "este partido mi*** es arreglado, a eso los manda la Liga a ustedes", según recoge el acta arbitral.

De esta manera, los tres elementos de Real España se pierden lo que resta de la segunda vuelta y solo Osorto podrá regresar a la actividad en el primer duelo de liguilla.