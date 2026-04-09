Jeaustin Campos pone su renuncia en Real España: "Mi dignidad y prestigio no me permiten seguir"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador costarricense Jeaustin Campos sorprendió al presentar su renuncia en el banquillo del Real España tras la polémica derrota 3-2 ante CD Choloma, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El técnico aurinegro no ocultó su molestia al finalizar el encuentro, especialmente por las decisiones arbitrales del central David Cruz, las cuales consideró determinantes en el resultado del compromiso.

Durante el partido, el conjunto sampedrano sufrió las expulsiones de Roberto Osorto y Devron Tatum, situaciones que condicionaron el desarrollo del juego y terminaron inclinando la balanza a favor del equipo rival. "No hablaré de lo que pasó en el juego. Acabo de hablar con los muchachos y no voy a continuar en Real España. Creo que mi dignidad y prestigio valen más que situaciones como estas que se dieron", señaló en exclusiva Jeaustin Campos. Y agregó: "Tengo casi dos años de estar viendo goles con las manos, penales que no son, favoreciendo a unos equipos. Aquí se escoge quién saldrá campeón. No quiero entrar en esos problemas ni en esa podredumbre".

ENTREVISTA CON JEAUSTIN CAMPOS

¿Cómo se siente luego de un partido con dos expulsiones y sobre la hora terminan perdiendo este marcador? No voy a hablar de esto, de lo que pasó en el partido. Acabo de hablar con los muchachos, les acabo de decir que yo la verdad no voy a continuar. ¿No va a continuar? No, no voy a continuar.

¿En Real España? Sí, no voy a continuar. Yo creo que mi dignidad, mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos para buscar. Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa podredumbre que está.

Le dije a los muchachos, a ustedes, que los jugadores, la verdad que mi respeto es para todos los jugadores de la liga. Porque tienen un alto nivel de profesionalismo, como son tratados, como son entrenados, con las pocas herramientas que puedan tener. Y son grandes jugadores y grandes seres humanos. Y hablo no solo de Real España, sino también de todos los equipos con los que hemos topado. Yo soy un tipo muy competitivo, siempre quiero ganar, no busco ni que me favorezcan, ni mucho menos. Pero tampoco soy arlequín de un circo, y lo que hay ahora es un circo. Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol. Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque, como te digo, tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no, no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas. Ni siquiera de la directiva de Real España, ni siquiera de los jugadores, ni siquiera depende del club. Tendría que cambiar un montón de cosas de quién soy yo para ir en contra, como salmón, en contra de una corriente poco transparente, poco decente, poco congruente. Y lo más irónico es que vi, no sé si en tu periódico o en dónde, que la liga busca en el doping la integridad. La integridad no está en los jugadores, la integridad hay que buscarla en otros lados. Y, como te digo, no es este partido, tengo casi dos años. ¿Hay persecución? No, no, la verdad ojalá sea por mí, ojalá sea por mí, pero no lo creo. Yo creo que acá simple y sencillamente hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y yo creo que hasta sinvergüenzada de alguna gente. No estoy hablando de los árbitros, estoy hablando de todo. Entonces yo, sinceramente, a mí, como se lo digo, mi dignidad y mi prestigio no me permiten seguir aquí, es imposible, es imposible. Y mi profesionalismo, como les dije a los muchachos, podemos entrenar tres días, tres veces por día y seguir dándole y seguir dándole para tener, como estos partidos, hemos tenido 20. Entonces ya sabemos por dónde va la procesión y yo sinceramente te digo, no, no, yo no puedo permitir, mi honestidad no puede permitirse ser parte de algo circense como esto. De verdad, con todo el cariño, con todo el corazón, aprovecho para despedirme de toda la prensa, aprovecho para despedirme de toda la afición en general, que nos ha tratado súper bien, de todos mis colegas, los profesores, los entrenadores, que hemos hecho un trabajo bastante importante para que esto esté en el lugar donde debe de estar. Y a los futbolistas en general también.