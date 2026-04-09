Choloma vs Real España, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Choloma, Honduras.

El CD Choloma enfrenta este jueves 09 de abril una nueva "final" en su lucha por el no descenso, ahora teniendo como rival al líder, el Real España. El cuadro maquilero no está para tropiezos, pero enfrente tendrá a una Máquina que no cederá para mantenerse en la cima del Clausura 2026.

El estadio Rubén Deras será el escenario de esta tarde para el cotejo correspondiente a la jornada 17 del torneo. Los locales intentarán sacar un resultado positivo luego del tropiezo de su rival directo en la zona roja, el Victoria; la Jaiba Brava cayó este miércoles por 2-1 ante el Olimpia en el Nacional.

El panorama de ambos equipos es diferente. Choloma busca sobrevivir y mantenerse en la Primera División del fútbol hondureño, pero para ello deberá recomponer el camino luego de la dura derrota ante el Olancho FC (3-1) en la pasada fecha 16 - resultado que lo mantiene en la última posición de la tabla acumulada con 25 puntos, dos menos que el Victoria -.