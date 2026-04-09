Choloma vs Real España, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El CD Choloma enfrenta este jueves 09 de abril una nueva "final" en su lucha por el no descenso, ahora teniendo como rival al líder, el Real España. El cuadro maquilero no está para tropiezos, pero enfrente tendrá a una Máquina que no cederá para mantenerse en la cima del Clausura 2026.
El estadio Rubén Deras será el escenario de esta tarde para el cotejo correspondiente a la jornada 17 del torneo. Los locales intentarán sacar un resultado positivo luego del tropiezo de su rival directo en la zona roja, el Victoria; la Jaiba Brava cayó este miércoles por 2-1 ante el Olimpia en el Nacional.
El panorama de ambos equipos es diferente. Choloma busca sobrevivir y mantenerse en la Primera División del fútbol hondureño, pero para ello deberá recomponer el camino luego de la dura derrota ante el Olancho FC (3-1) en la pasada fecha 16 - resultado que lo mantiene en la última posición de la tabla acumulada con 25 puntos, dos menos que el Victoria -.
Por su parte, el Real España quiere mantenerse en la línea y no dar su brazo a torcer ante un más grande perseguidor, el Motagua. La 'Máquina' de Jeaustin Campos es líder del Clausura 2026 con 30 puntos, uno más que el Ciclón - los azules cuentan con dos partidos menos -.
Los Aurinegros vienen de rescatar con un agónico 1-1 ante el Juticalpa FC en el Estadio Morazán, por lo que ahora buscarán volver a la senda del triunfo.
En la primera vuelta, el Real España ganó el primer pulso. Los dirigidos por Jeaustin Campos derrotaron por 2-1 al CD Choloma en el recinto sampedrano. Ahora, se vuelven a ver las caras, en un duelo que promete muchas emociones por las situaciones de ambos equipos.
Hora y dónde ver el Choloma vs Real España
El cotejo entre Choloma vs Real España será este jueves en el Estadio Rubén Deras. Las acciones comenzarán a partir de las 5:15 pm y será el penúltimo de esta jornada 17 del torneo Clausura 2026.