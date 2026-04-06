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Llanto en futbolistas tras espantosa acción en Honduras: Imágenes desgarradoras

El duelo Real España vs Juticalpa FC dejó un momento conmovedor ya que futbolista sufrió una de las lesiones más terribles que se han visto en Honduras.

Llanto en futbolistas tras espantosa acción en Honduras: Imágenes desgarradoras
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Las imágenes desgarradoras tras lo ocurrido la noche del lunes en el estadio Morazán de San Pedro Sula con el duelo Real España vs Juticalpa FC correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 Fotos Mauricio Ayala.
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El Real España recibió al Juticalpa FC en duelo que cerró la jornada 16 y empató 1-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

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Contra todos los pronósticos ya que llegaba en el último lugar, el Juticalpa FC le hizo un partidazo al Real España y terminó empatando 1-1.

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En la recta final del primer tiempo la máquina del Real España se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensor panameño Daniel Aparicio.
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Al filo del descanso, Daniel Aparicio le propinó un patadón al propio Ledesma en el centro del campo y fue expulsado. El árbitro Selvin Brown le había mostrado la amarilla, pero tras revisar la acción en el FVS, cambió su decisión y lo mandó a las duchas con roja directa al 44'.
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El panameño Daniel Aparicio perdió el control y de forma irresponsable dejó a su equipo Real España con diez jugadores para todo el segundo tiempo.

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A los 72 minutos llegó lo peor del partido y de las acciones más terribles de los últimos años en la Liga de Honduras: El defensor uruguayo Fabricio Silva del Juticalpa FC sufrió una espantosa lesión tras un encontronazo con Exon Arzú del Real España.
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Silva chocó con el habilidoso delantero Exon Arzú en el centro del campo, intentando frenarlo, y su pie quedó enganchado en el césped, provocando un impacto inmediato que lo dejó incapacitado.
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El jugador solicitó asistencia médica de inmediato, mientras que sus compañeros y los futbolistas de la “Máquina” quedaron visiblemente impactados al presenciar la situación.
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Silva fue retirado en camilla por miembros del Cuerpo de Bomberos.

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El uruguayo Silva del Juticalpa FC no pudo evitar las lágrimas producto del dolor por la espeluznante lesión sufrida en el estadio Morazán.

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El portero Denovan Torres, compañero de Silva en el Juticalpa, rompió en llanto al ver como quedó su amigo.
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El portero Denovan Torres rompió el llanto al ver la magnitud de su compañero Fabricio Silva.

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Silva al momento de ser retirado del estadio no pudo evitar romper en llanto.

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El jugador del Juticalpa FC fue aplaudido por los aficionados del Real España como una muestra de apoyo tras esa terrible lesión.

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Jugadores del Real España y Juticalpa FC lucieron impactados ante tal magnitud.

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Tan solo siete minutos después del lamentable episodio, Aldo Fajardo silenció el Morazán tras aprovechar un errorazo de Capeluto y batir a 'Buba' sin problemas.
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Real España jugando con diez rescató el empate por intermedio de Exon Arzú a los 94 minutos.
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Tras el final del juego, el entrenador Jeaustin Campos del Real España lució molesto con el trabajo arbitral.
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