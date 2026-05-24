Misa, reencuentros y alegría en el Día de María Auxiliadora

Este domingo 24 de mayo, las autoridades del Instituto María Auxiliadora junto a las alumnas, exalumnas y sus familiares celebraron con devoción el Día de la Virgen María Auxiliadora en una jornada cargada de emociones, abrazos y momentos que quedaron guardados en el corazón.
Desde tempranas horas, las instalaciones del instituto comenzaron a llenarse de sonrisas y rostros conocidos que, aunque el tiempo ha transformado, conservan intacta la alegría de los años compartidos entre aulas, recreos y experiencias inolvidables. En esta fotografía se aprecia la amistad que une a las damas egresadas en 1986.
Al igual que en años anteriores, este día se convirtió en mucho más que una celebración, fue un encuentro con los recuerdos, con la fe y con las personas que dejaron una huella imborrable. Así se percibe en esta fotografía de la generación que se graduó hace 35 años.
La celebración inició con una solemne misa dedicada a María Auxiliadora, una figura que representa amor, protección y esperanza para la familia salesiana. Fue un espacio de profunda espiritualidad donde la gratitud se hizo presente en cada oración y en cada hermosa flor obsequiada. Con mucho entuasiasmo, la promoción de señoritas de 1976 se hizo presente para conmemorar este día, ahora convertidas en madres y abuelas.
Sor Marina Segovia, Sor Carolina Castellanos, Padre Juan Francisco Aguiar y Sor Xiomara Zepeda
Isis Reyes, Iomila López, Denissa Flores y Tesla Núñez
Nidia Manzanares, Nidia de Manzanares, Emilia León y Javier León
Norma Leiva, Waldina Rogel y Mónica Aguilar
Vera Erazo, Virginia Asfura, Iris Reyes y Alicia Baque
Ana Andrade, Norma Serrano y María Carlota Pérez
Ruth Arita y Suyapa Castro
Elvia Méndez y Ana Méndez de Chahín
Jackie Valle y Rosamalia Rivera
Felícita Alfaro y Dayana Acosta
Lorena Paz y Waleska López
Lourdes Rodezno y Florencia Medina
Lorena de Katán y Perla Rivera
El Padre Juan Francisco Aguiar emitió un mensaje de amor y gratitud por los milagros concebidos en cada una de las hijas de María y sus familias.
Al finalizar la eucaristía, la celebración continuó con una fiesta llena de alegría y compañerismo. La música comenzó a sonar y, con ella, llegaron las risas, las fotografías y las conversaciones que parecían retomar historias pausadas durante años.