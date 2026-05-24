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Misa, reencuentros y alegría en el Día de María Auxiliadora

En una velada llena de fraternidad y gratitud, la comunidad salesiana celebra el Día de María Auxiliadora con mucha fe.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 18:32 -
  • Marisol Soto
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Este domingo 24 de mayo, las autoridades del Instituto María Auxiliadora junto a las alumnas, exalumnas y sus familiares celebraron con devoción el Día de la Virgen María Auxiliadora en una jornada cargada de emociones, abrazos y momentos que quedaron guardados en el corazón.

 Fotos: Moisés Valenzuela
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Desde tempranas horas, las instalaciones del instituto comenzaron a llenarse de sonrisas y rostros conocidos que, aunque el tiempo ha transformado, conservan intacta la alegría de los años compartidos entre aulas, recreos y experiencias inolvidables. En esta fotografía se aprecia la amistad que une a las damas egresadas en 1986.
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Al igual que en años anteriores, este día se convirtió en mucho más que una celebración, fue un encuentro con los recuerdos, con la fe y con las personas que dejaron una huella imborrable. Así se percibe en esta fotografía de la generación que se graduó hace 35 años.
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La celebración inició con una solemne misa dedicada a María Auxiliadora, una figura que representa amor, protección y esperanza para la familia salesiana. Fue un espacio de profunda espiritualidad donde la gratitud se hizo presente en cada oración y en cada hermosa flor obsequiada. Con mucho entuasiasmo, la promoción de señoritas de 1976 se hizo presente para conmemorar este día, ahora convertidas en madres y abuelas.

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Sor Marina Segovia, Sor Carolina Castellanos, Padre Juan Francisco Aguiar y Sor Xiomara Zepeda
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Isis Reyes, Iomila López, Denissa Flores y Tesla Núñez

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Nidia Manzanares, Nidia de Manzanares, Emilia León y Javier León
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Norma Leiva, Waldina Rogel y Mónica Aguilar

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Vera Erazo, Virginia Asfura, Iris Reyes y Alicia Baque
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Ana Andrade, Norma Serrano y María Carlota Pérez
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Ruth Arita y Suyapa Castro
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Elvia Méndez y Ana Méndez de Chahín
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Jackie Valle y Rosamalia Rivera
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Felícita Alfaro y Dayana Acosta
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Lorena Paz y Waleska López
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Lourdes Rodezno y Florencia Medina
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Lorena de Katán y Perla Rivera
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El Padre Juan Francisco Aguiar emitió un mensaje de amor y gratitud por los milagros concebidos en cada una de las hijas de María y sus familias.

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Al finalizar la eucaristía, la celebración continuó con una fiesta llena de alegría y compañerismo. La música comenzó a sonar y, con ella, llegaron las risas, las fotografías y las conversaciones que parecían retomar historias pausadas durante años.
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