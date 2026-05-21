  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios

La asociación Valmoral reconoció a Elena Durón de Larios por décadas de trabajo social, liderazgo cultural y compromiso con la comunidad hondureña

Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
1 de 20

Elena Durón de Larios junto a su querida familia, a quien también dedicó su reconocimiento y brindó su gratitud.

 FOTOS: YOSEPH AMAYA
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
2 de 20

Roberto y Tatiana Díaz Del Valle
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
3 de 20

Elena Isabel Durón de Larios ha dedicado gran parte de su vida a impulsar iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del voluntariado, una labor que inició en 1976 y que continúa desarrollando hasta la actualidad. A lo largo de su trayectoria profesional, Elena Durón trabajó durante 25 años en instituciones como el BCIE, el Viceconsulado de Honduras en El Salvador y diversas empresas industriales. Sin embargo, su vocación más profunda siempre estuvo ligada al servicio comunitario y al desarrollo humano.
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
4 de 20

Ana Velásquez y Menotti Maradiaga
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
5 de 20

Alberto Díaz Lobo y Elena Díaz de Szydel
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
6 de 20

La homenajeada Elena Durón de Larios junto a representantes de las empresas benefactoras de Valmoral.
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
7 de 20

Emilio, George, Jessica y Eric Faraj
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
8 de 20

Momento en el que Joyce Faraj, vicepresidenta de Valmoral, así como Fuad Faraj, presidente de la asociación, entregan el cuadro conmemorativo a Elena Durón de Larios.
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
9 de 20

Durón de Larios eligió el valor de la alegría para representar su presencia, característica propia de la actriz y mujer altruista que ha llenado de buenas acciones la Capital Industrial.

Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
10 de 20

Emilia Saybe y Marcela Saybe
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
11 de 20

Genni Castellanos, Suyapa Chiovelli y Dina Bulnes
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
12 de 20

Denia Flores-Gómez y María Alejandra de Ferrera
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
13 de 20

Matilde Paz y Abel Fonseca
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
14 de 20

Patty y Roberto Andonie
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
15 de 20

Dani Cárcamo y Sara Zaldivar
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
16 de 20

Susana Cruz y Margarita Maldonado
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
17 de 20

Guillermo Mahchi y Asael Talavera
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
18 de 20

Andrea Ortega y Larissa Velásquez
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
19 de 20

Alexandra Cárcamo y Santos Martínez
Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios
20 de 20

Daneli Macías y Sergio Lara
Cargar más fotos