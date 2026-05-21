Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios

Elena Isabel Durón de Larios ha dedicado gran parte de su vida a impulsar iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del voluntariado, una labor que inició en 1976 y que continúa desarrollando hasta la actualidad. A lo largo de su trayectoria profesional, Elena Durón trabajó durante 25 años en instituciones como el BCIE, el Viceconsulado de Honduras en El Salvador y diversas empresas industriales. Sin embargo, su vocación más profunda siempre estuvo ligada al servicio comunitario y al desarrollo humano.