Valmoral honra el legado solidario y cultural de Elena Durón de Larios

Elena Durón de Larios junto a su querida familia, a quien también dedicó su reconocimiento y brindó su gratitud.
Roberto y Tatiana Díaz Del Valle
Elena Isabel Durón de Larios ha dedicado gran parte de su vida a impulsar iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente a través del voluntariado, una labor que inició en 1976 y que continúa desarrollando hasta la actualidad. A lo largo de su trayectoria profesional, Elena Durón trabajó durante 25 años en instituciones como el BCIE, el Viceconsulado de Honduras en El Salvador y diversas empresas industriales. Sin embargo, su vocación más profunda siempre estuvo ligada al servicio comunitario y al desarrollo humano.
Ana Velásquez y Menotti Maradiaga
Alberto Díaz Lobo y Elena Díaz de Szydel
La homenajeada Elena Durón de Larios junto a representantes de las empresas benefactoras de Valmoral.
Emilio, George, Jessica y Eric Faraj
Momento en el que Joyce Faraj, vicepresidenta de Valmoral, así como Fuad Faraj, presidente de la asociación, entregan el cuadro conmemorativo a Elena Durón de Larios.
Durón de Larios eligió el valor de la alegría para representar su presencia, característica propia de la actriz y mujer altruista que ha llenado de buenas acciones la Capital Industrial.
Emilia Saybe y Marcela Saybe
Genni Castellanos, Suyapa Chiovelli y Dina Bulnes
Denia Flores-Gómez y María Alejandra de Ferrera
Matilde Paz y Abel Fonseca
Patty y Roberto Andonie
Dani Cárcamo y Sara Zaldivar
Susana Cruz y Margarita Maldonado
Guillermo Mahchi y Asael Talavera
Andrea Ortega y Larissa Velásquez
Alexandra Cárcamo y Santos Martínez
Daneli Macías y Sergio Lara