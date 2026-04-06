Real España evitó in extremis la derrota ante un duro Juticalpa

San Pedro Sula, Honduras.

Real España y Juticalpa FC ofrecieron un duelo lleno de emociones que cerró la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El partido finalizó empatado 1-1 y se disputó en el estadio Morazán de San Pedro Sula, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el pitazo final.

Con este resultado, Real España recupera la cima del campeonato, sumando 30 puntos y relegando al segundo puesto a Motagua, que acumula 29 unidades, aunque aún cuenta con dos partidos pendientes. Bajo la dirección de Jeaustin Campos, el conjunto aurinegro confirma su gran momento y alimenta la ilusión de sus aficionados, quienes sueñan cada vez más con ver a su equipo consagrado como campeón.

LAS ACCIONES

Durante el primer tiempo, la 'Máquina' apenas inquietó la portería de Denovan Torres con intentos de Sayago y Eddie Hernández. Sin embargo, la acción más clara fue el disparo del argentino Diego Ledesma desde fuera del área que el 'Buba' López pudo contener. Al filo del descanso, Daniel Aparicio le propinó un patadón al propio Ledesma en el centro del campo y fue expulsado. El árbitro Selvin Brown le había mostrado la amarilla, pero tras revisar la acción en el FVS, cambió su decisión y lo mandó a las duchas con roja directa al 44'. Para el segundo tiempo ocurrió lo peor: Fabricio Silva sufrió una fractura de tibia y peroné tras un choque accidental con Exon Arzú al 71.

El central del Juticalpa quedó tendido durante varios minutos en el terreno juego hasta que el cuerpo médico logró llevárselo en una ambulancia a un centro asistencia de San Pedro Sula. Tan solo siete minutos después del lamentable episodio, Aldo Fajardo silencia el Morazán tras aprovechar un errorazo de Capeluto y batir a 'Buba' sin problemas. La 'Máquina' no tuvo reacción tras encajar ese tanto, salvo un disparo de Darixón Vuelto que se fue por encima de la portería de Denovan hasta que apareció la cabeza de Exon Arzú en el descuento. Un saque de banda de Carlos Mejía fue desviado por Tatum y en el segundo palo entró Arzú para poner el definitivo 1-1 y evitar la caída de los aurinegros. Con este resultado, Real España recupera la cima del torneo con 30 puntos, superando solo por uno al Motagua, que tiene 29 en el segundo lugar, pero con un partido aún pendiente con el Victoria. Juticalpa, por su parte, se queda en el noveno lugar de la clasificación con 14 puntos, los mismos que registra Choloma y Platense en el octavo y séptimo escalón, respectivamente.

ALINEACIONES