Posponen lectura de fallo contra exfiscal Francia Medina

San Pedro Sula, Honduras.

La lectura del fallo en el caso de la exfiscal Francia Medina Martínez fue reprogramada para el próximo miércoles 27 de mayo, luego de que el expediente judicial aún no haya sido remitido por la Corte Suprema de Justicia a la Sala 5 del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. La exfuncionaria del Ministerio Público fue sometida a juicio oral y público a finales de noviembre de 2025, enfrentando una extensa lista de acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y manejo irregular de fondos decomisados en procesos judiciales.

Entre los delitos imputados a Medina Martínez figuran lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos. De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades, el dinero habría sido retirado mediante 22 transacciones bancarias y correspondería a fondos decomisados en casos vinculados con lavado de activos, narcotráfico y extorsión.