Vaguada deja lluvias este lunes 25 de mayo en varias regiones de Honduras

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con el pronóstico, este fenómeno está provocando un aumento en la nubosidad y precipitaciones débiles en la mayoría de las regiones del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este lunes 25 de mayo de 2026 continuará la influencia de una vaguada en superficie sobre Honduras , generando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional.

Aunque las lluvias más intensas y los mayores acumulados se registran en sectores del noroccidente, norte y oriente.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las condiciones podrían mantenerse durante varias horas del día, especialmente en zonas montañosas y áreas cercanas al litoral Caribe, donde se prevé mayor actividad lluviosa.

Pese a las precipitaciones pronosticadas, Copeco indicó que persistirá el ambiente cálido en algunas zonas, acompañado de la presencia de humo que continúa afectando la calidad del aire en distintas regiones.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol. Por otro lado, sugieren tomar precauciones al conducir debido a posibles lluvias y reducción de visibilidad por el humo.